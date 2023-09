El juicio celebrado ayer en el Penal Número 2 de Ourense contra un hombre y una mujer acusados de un delito de hurto comenzó con el visionado de un vídeo de seguridad de la ferretería de Viana do Bolo donde, según la Fiscalía, la tarde del 21 de agosto de 2017 presuntamente sustrajeron del escaparate tres tabletas electrónicas, un teléfono móvil, unos auriculares y un reloj inteligente, objetos valorados en un total de 461,70 euros en conjunto.

“Yo no he sido”, afirmó la acusada. Sostiene que ella no es la mujer grabada por las cámaras de seguridad. “Esa persona es muy distinta a mí, yo peso 55 kilos”, dijo. “Nunca”, añadió en su declaración, ha estado en ese comercio. El otro acusado sí se reconoce en las imágenes. Admite que acudió al establecimiento, pero –según alega– no para distraer a la dueña y al empleado mientras dos mujeres –una de las implicadas no ha sido identificada–. “Andaba tapizando y poniendo propaganda en postes de madera y en contenedores. Entré solo a preguntar por una grapadora, a esas señoras no las conocía”, contestó sobre si él formaba parte del plan delictivo. “Decía que era tapicero y que se le había estropeado su grapadora. Lo atendí a él solo”, afirmó el ferretero ayer.

Un guardia civil explicó que, después de difundir las imágenes de seguridad entre distintos cuarteles, en un puesto de Lugo identificaron a dos de las personas que habían accedido aquella tarde a la ferretería. En una reseña fotográfica, el acusado fue identificado por el testigo. La versión del acusado es que él no fue a robar, sino como cliente.

La fiscal solicita una condena de 14 meses de prisión para cada uno de los dos encausados. “En un maniobra de distracción que es frecuente en este tipo de delitos, él se dedicó a entretener en una supuesta compra, mientras ellas dos cometían la sustracción”, asegura la acusación pública. Las defensas no ven pruebas y solicitan la absolución.