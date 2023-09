La espada de Damocles de una posible moción de censura por parte de Espazo Común contra el grupo de gobierno de O Carballiño, que preside el socialista Francisco Fumega, estará presente a lo largo del mandato, ya que tras los primeros 100 días de gobierno, le reprocha que no se avanzó en ningún tema importante sino todo lo contrario, “estamos peor que antes”, apuntan desde este grupo de la oposición. Dicen que seguirán llevando propuestas a todos los plenos, “con o sin moción, estamos dispuestos a ayudar y trabajar”.

Los socialistas gobiernan bajo mínimos, en cuanto a efectivos, con solo seis ediles, y “da la sensación de que también lo es en cuanto ganas, ilusión, y capacidad de trabajo”, critica Espazo Común. No descarta una moción de censura pero dependerá del PP, al que afean que “fue quien permitió que Fumega siga siendo alcalde cuando había varias alternativas, fue quien aprobó la subida de sueldo injustificada”. Lamentan que el entendimiento del PP con Fumega “viene de lejos” y que el pueblo sigue anclado. La moción de censura es una posibilidad que “estará ahí abierta”, subrayan. “La sensación es que hay gente que lo piensa, gente que no lo piensa, que lo ve, que no lo ve, y esa espada de Damocles estará ahí los cuatro años, y puede que en un momento dado se den las circunstancias”, advierte el portavoz, Adolfo Nogueira. Si finalmente se presenta será con el fin de “cambiar las cosas, para trabajar y levantar O Carballiño”. Lamenta que el concello “va a pagar la debilidad de un gobierno con solo seis personas”.

Apunta que O Carballiño necesita “un gobierno con ilusión, que no se encoja de hombros”, y lamenta que en los cien primeros días de gobierno “el único acto administrativo que se completó fue una modificación de crédito para subirse el sueldo el grupo de gobierno”.

Espazo Común critica que sigue sin resolverse lo del centro de salud. Sobre este tema, Pachi Vázquez alude a un documento en el que consta que hace un año y un mes que se firmó el protocolo entre el Concello y la Xunta para poner a disposición los terrenos, que tenían que ser los de la estación de autobuses, “pero 13 meses después, de los cuatro compromisos que tenía el Concello en ese documento no se cumplió ninguno”. Entre ellos, una modificación del PXOM pendiente. Espazo Común llevará al pleno del día 28 una moción sobre la elección de la ubicación.

En la primera sesión plenaria de este nuevo mandato, el pasado jueves, el partido critica que no se abordaron temas importantes, y se votó en contra de una moción de Espazo Común que pide ayudas para los libros de texto. La organización de Pachi Vázquez critica que el portavoz del gobierno “la tachó de oportunista”, pero este lunes en la Diputación “exigió una línea de ayudas” en esa misma línea. Apunta Nogueira que otros concellos van por delante de O Carballiño en este y en otros temas, y “nos estamos quedando detrás”. Lamenta también que este año no hubo Verán Deportivo y tampoco se celebrarán las Xornadas de Cine y Video, ni el Fetega, entre otros eventos y actividades, señala Espazo Común.