Arrancan las máquina del futuro tanatorio en A Chavasqueira, zona de desarrollo termal

No hay vuelta atrás y las obras del tanatorio de A Chavasqueira, colindantes al cementerio de As Caldas, es decir en pleno entorno de desarrollo termal, han comenzado. Tras los primeros movimientos de tierra en abril, el proyecto sale adelante tras más de dos lustros de gestiones, con una licencia a favor que, según señaló el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, cuando volvió a estallar el conflicto, entre las empresa funeraria que promueve la obra y las asociaciones vecinales del entorno, el proyecto no se podía frenar. “Si no le damos licencia cometeríamos un delito”, insistió entonces el regidor.

Así que las máquinas, están ya en el entorno y, durante la mañana de ayer estaban trabajando en el terreno, propiedad de la empresa funeraria ourensana que hará este nuevo tanatorio por el que lleva luchando ya más de 11 años. Tras un primer intento de iniciar los trabajos, finalmente ahora las máquinas parece que empezaron en firme, indica la Plataforma Ciudadana Amigos das Termas. Los vecinos, a través de la Asociación Vecinal A Chavasqueira, y con apoyo de otras del entorno, como las asociaciones vecinales As Termas y la AAVV de O Pino, realizaron en aquel momento varias movilizaciones hace meses para pedir una posible per uta de terrenos a la empresa propietaria Una junta de gobierno local aprobó en el último trimestre del pasado año, la concesión de la licencia municipal para la construcción de ese tanatorio en la zona de A Chavasqueira. Previamente, ante la presión vecinal, el alcalde había ordenado que este asunto fuera retirado del orden del día de otra junta de gobierno de marzo de 2022, pero no hubo acuerdo posible con la empresa propietaria. La entonces concejal de Urbanismo, Sonia Ogando, del PP, avaló también la postura del regidor por imperativo legal. La empresa tenía todo el derecho. “Si el Concello de Ourense no hubiera concedido la licencia, podría haber sido condenado por responsabilidad patrimonial, pues el terreno en el que se va ubicar el tanatorio, es suelo urbano consolidado según el plan General de Ordenación Municipal vigente”, ratificó el alcalde. La obra empieza según palabras del regidor, tras concederle la licencia, “con todos los informes técnicos y jurídicos favorables”. El portavoz de la Asociación de Vecinos de A Chavasqueira prefirió guardar silencio sobre el inicio de las obras, algo que dijo tenía que comprobar. Por su parte Kike Camoeiras portavoz de Amigos das Termas, señala que “las máquinas estaban trabajando ayer; ya no hay duda e que la obra ha comenzado, y lamentamos que no se haya podido parar ya desde entonces, en una zona como esta de crecimiento termal”. Tres plantas sin crematorio Lo único que ha cambiado en estos diez años, ya casi once de reivindicaciones vecinales y de grupos de la oposición, contra este proyecto es que finalmente no llevará crematorio, según el Concello. La inversión prevista el pasado año, sometida seguramente a alguna revisión, es de 1,5 millones de euros. Finalmente la obra tendrá tres plantas de altura, en lugar de las cinco iniciales que incluía en una de ellas el ahora fallido crematorio. “Ya solo faltaba que además de poner una instalación funeraria al lado de una zona termal, se incluyera también el humo constante del crematorio” lamentan desde la Plataforma Amigos das Termas. El proyecto final, que está en fase de ejecución con el inicio del movimiento de terrenos y excavación, se ha reducido por tanto de los 4.156 metros inicialmente previstos, a casi 2.700 metros cuadrados, , al bajar de las mencionadas 5 alturas a las tres que tendría finalmente el tanatorio. A la espera de demoler el viejo matadero para hacer el parque acuático termal La movilizaciones vecinales, con ayudas de partidos políticos de oposición para paralizar este tanatorio no van a repetirse. El suelo está consolidado para el uso funerario que se pretende. En todo caso, no deja de ser paradójico, que el actual Gobierno local tenga que asumir ese proyecto, que supondrá como es de recibo, el continuo trasiego de coches fúnebres y velatorios, al lado de una futura zona lúdica termal y de esparcimiento d de la ciudad . De hecho a pocos metros, está el viejo matadero, cuyo proyecto de demolición ya fue adjudicado por el Concello, para poder ubicar en ese solar, –frente al actual recinto gastronómico del Campo da Feria, el parque acuático termal. Este parque, uno de los “sueños” de Jácome, tiene un presupuesto de 25 millones de euros, y el alcalde ya había presentado un boceto, y solicitado aportación económica de la Xunta. Una aportación que, tras el apoyo de DO al PP en la Diputación, será difícil obviar.