“Esto se muere”, alerta Pablo, la apuesta joven por un ‘rianxo’ que agoniza

“Esto se muere porque no hacen nada por mejorarlo. Ya ve como estamos, todo destrozado y bajo techos de amianto, que son cancerígenos. Eso sí, el impuesto municipal nos lo siguen cobrando” , explica Pablo Rodríguez. Este joven frutero, que lleva el negocio que fundó su madre, es, a un tiempo, relevo generacional y uno de los últimos vendedores del rianxo de la plaza de abastos de As Burgas, en el que han desaparecido ya la mayoría de las populares rianxeiras.

Este mercado histórico, símbolo de la ciudad, con la presencia de las caseñas que venden sus productos hortícolas de temporada, de ahí su nombre, agoniza, pues al deterioro del entorno se suma la marcha de muchas de las vendedoras, por jubilación, “porque esto es difícil; hay que tener muchas ganas para levantarse a las 3 de la mañana y descargar la mercancía cada día en estas mesas, porque, al no ser un recinto cerrado, no puedes dejar los productos de un día para otro”, lamenta Pablo Rodríguez.

Mientras, el edificio próximo de la plaza de abastos, ya remodelado, sigue parado y sin calendario para proceder a la ejecución interior y reparto de puestos, y los placeros continúan la construcción provisional de la Alameda desde hace más de 5 años, los compañeros del rianxo son los olvidados, pues no hay proyecto previsto para una reforma integral, de un entorno que es ya un vergonzoso espectáculo urbanístico de degradación. “Yo creo que están esperando a que se venga todo abajo y nos vayamos los pocos que quedamos”, advierte una vendedora del rianxo.

Pablo lleva 16 años, pese a su juventud, montando y desmontado su puesto cada día, a la espera de una mejora del recinto que no llega. “A muchos no les renta ser autónomos y trabajar así”. Piensa que “esto no va a tener atractivo hasta que la gente coja el morbillo y venga los sábados a comprar estos productos frescos. Pero para ello tiene que estar al menos decente el entorno. Nadie pide rampas mecánicas aquí, pero algo digno sí”.

Las históricas casetas del rianxo, en la zona superior, están cerradas desde hace años y apenas dos o tres mantienen el testigo. Mientras departimos con Pablo, este no para de atender clientes, algunos incluso turistas de Zamora, que se pararon al ver el rianxo, tras un recorrido turístico por As Burgas. “La gente debería de acercarse más por aquí. Hay calidad y mejores precios”, advierte una clienta. Pablo es el más joven, pero a este paso el último mohicano del rianxo, no para de pesar y cobrar. Sí hay futuro. El flujo de clientes, muchos visitantes, es constante. Se llevarán como recuerdo el deplorable estado de este mercado tradicional.