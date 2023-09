Jácome ajustará sueldos a los funcionarios del Concello tras evaluar su rendimiento laboral

Un día después de colgar fotos en sus redes en las que aparece poniendo velas en el santuario de Os Milagros para pedirle a la virgen “que los funcionarios municipales no se escaqueen”, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha pasado de la provocación a la acción y ayer citó a todos los jefes de servicio del Concello para anunciarles todo un tsunami de cambios en tres tiempos.

Por un lado, les adelantó que hará una nueva relación de puestos de trabajo (RPT). Entre los cambios en este apartado, anunció que va a suprimir más jefaturas de servicio, que creará más puestos de personal directivo por libre designación (a dedo) y, en tercer lugar, que se hará una evaluación de las retribuciones de los funcionarios en función de su rendimiento laboral. Sobre esta última iniciativa, la que más preocupa a los afectados, el alcalde no aclaró cuál será el método, ni la unidad de medida, que se utilizará para evaluar la rentabilidad de un funcionario.

Para comunicar esta batería de propuestas nada más estrenado septiembre, Jácome reunió en la mañana de ayer en el salón de plenos del Concello de Ourense a todos los jefes de servicio en activo –a los que quedan, pues en los últimos meses ha “desactivado” a varios– y les comunicó las líneas de su hoja de ruta.

“Desactivamos a los técnicos”

El término “desactivar” no es subjetivo, sino el que utiliza el alcalde en el comunicado público que envió ayer y en el que, además de anunciar este plan de acción, asegura que en su gobierno municipal “hacemos muchísimas obras en Ourense, porque desactivamos a los técnicos que las frenaban”.

Se refiere a algunos jefes de negociado que ha ido cesando de sus puestos y a otros que, dice, están en proceso, pues considera que no liberaran trabajos y firmas resolutivas a su ritmo o como él les exige.

En la reunión, mantenida a primera hora de ayer, Pérez Jácome explicó esa hoja de ruta para el inicio de este mandato. En primer lugar, explicó la nueva RPT y sus nuevas claves. “Será más simple, desaparecerán muchas de las subdivisiones que hay en la actualidad, se suprimirá alguna jefatura de servicio y se fusionarán departamentos municipales”, dijo.

Añade el alcalde que, con esta nueva RPT, se incorporará también un reajuste y evaluación de los salarios por parte del gobierno municipal: “Los sueldos pueden fluctuar. Lo que no vamos a hacer es mantener los sueldos más altos que la Xunta y el Estado español en puestos equivalentes y trabajar menos”, afirmó.

El otro cambio directivo son los puestos libre designación, puestos “a dedo”. Se trata de “nuevas plazas a las que podrá optar personal del Ayuntamiento, pero también funcionariado de otras administraciones”, indica el alcalde.

Los puestos, explicó el regidor, se adjudicarán por libre designación, “como hacen la Xunta de Galicia y el Estado español, porque saben que para trabajar operativamente, los directivos tienen que escogerse por libre designación”.

Añade a este respecto que “muchísimas leyes son interpretables, y si tienes un jefe de servicio al que le da por interpretarlas siempre al revés, puede ralentizar cualquier cosa”. Cita como ejemplo actual las obras en el Concello de Ourense: “Estamos haciendo muchísimas obras porque desactivamos a los técnicos que frenaban todo”.

“El alcalde vende humo”

Después de conocer el anuncio hecho por la mañana por el alcalde, la portavoz del grupo municipal socialista, Natalia González, señala que se ha retratado al regidor y “no deja de ser una cortina de humo para seguir convirtiendo el Ayuntamiento de Ourense en un espacio de acólitos, de populismo barato”.

Según la propia concejala socialista, “Jácome anuncia que va a seguir demonizando al funcionariado para aumentar los cargos directivos a dedo y llenar, posiblemente, los bolsillos de sus amigos intentando engañar a la opinión pública”. También lamentan los socialistas que el alcalde defenestre la labor de los trabajadores públicos del Concello de forma reiterada”.

La nueva Ley de la Función Pública contempla una “evaluación” del empleado público

Este nuevo anuncio del alcalde de Ourense, para avanzar en el seguimiento de los funcionarios municipales –a los que ya había controlado en el pasado mandato, ocultándose en algunas dependencias para ver a qué hora llegaban a trabajar– puede tener amparo, al menos en parte, a partir de diciembre cuando entre en vigor la Ley de la Función Pública. Esta ley, además de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público abre el abanico a un nuevo modelo de función pública, que permite crear un sistema de evaluación del desempeño del trabajo del funcionario, que podría “castigar” a aquellos que tengan bajo rendimiento o penalizarles en su carrera profesional. Según fuentes consultadas, algunos apartados ya los contempla el Estatuto Básico del Empleado Público, pero se abre ahora la posibilidad de valorar de forma periódica el trabajo funcionario, incluso dar una prima a aquellos que tengan buenos resultados. La propia ley propone un modelo o claves de cómo sería el sistema de evaluación objetivo y público, y esa “compensación” a los funcionarios que “cumplan” –un término que es preocupantemente subjetivo– podría suponer un complemento variable no consolidable, y que sería el que sustituya a lo que en la actualidad es el complemento de productividad. Que no cunda el pánico, la ley no contempla despidos, ni que el “evaluado” pierda su condición de funcionario.