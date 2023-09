Un hombre con discapacidad afirma que un vecino y presunto estafador lo amenazó para que no dijera nada

“Fuimos al banco y firmé un papel para transferir dinero. Me amenazó para que no dijera nada a mi tío”. No lo contó porque “tenía miedo” de su vecino, al que hasta entonces consideraba un amigo pero que presuntamente lo engañó para quitarle dinero. Es parte de la declaración que efectuó este miércoles, en el juicio, un hombre con discapacidad, tutelado por su tío, y que fue víctima de un supuesto engaño que sienta en el banquillo a I., el principal acusado, así como al padre de este, del que solo la acusación particular ve una posible responsabilidad penal.

El presunto estafador, que consiguió movilizar más de 18.500 euros tras operar con la banca electrónica del perjudicado, niega el engaño. En un interrogatorio en el que se acogió a su derecho a responder únicamente a su abogada, el encausado alegó que se encontraba en mala situación económica –tenía la cuenta embargada–, que pidió a su conocido un préstamo y que este supuestamente accedió, aunque en su declaración del juicio, la víctima desdijo ese extremo. La intención del acusado –según su versión– era devolver el dinero. En su interrogatorio, el hijo exculpó al progenitor, a cuya cuenta envió el dinero de la víctima, que con posterioridad se retiraba en efectivo. El padre, mayor, dijo que desconocía la existencia de movimientos y su origen, además de recalcar que él no sabe usar la tarjeta ni la banca online. La Fiscalía considera que el joven “se aprovechó de las limitaciones” de su vecino I. fue condenado como autor de un delito leve de apropiación indebida en una sentencia firme de febrero de 2020 dictada por un juzgado de Santiago. Este año, la misma magistrada que ahora decidirá si cometió la estafa lo absolvió de maltrato animal y abandono, al no poder probarse que la muerte de tres ovejas y de una cabra de la explotación que regentaba se hubiera debido a la falta de comida y agua. La Fiscalía considera que el joven “se aprovechó de las limitaciones” de su vecino, cuya capacidad conocía. Lo acompañó a una oficina bancaria en Xinzo para solicitar la activación del servicio para poder operar con la banca electrónica en las dos cuentas en las que el perjudicado era titular. Según detalla el escrito de acusación, en varios días de junio y julio de 2020, retiró 5.520 euros de una cuenta con el sistema Halcash y lo envió a su teléfono, además de ordenar cuatro transferencias por un total de 2.400 euros. Presuntamente, de otra cuenta del tío de la víctima en el que el varón con discapacidad era titular, el encausado retiró 6.460 euros y ordenó siete transferencias por un total de 4.200. El tutor de la víctima, sobre el acusado: “Me dijo que no denunciara porque iba a devolver el dinero, pero todo era mentira” I. también alega que en la entidad bancaria nadie avisó de que el varón con discapacidad no podía operar con la banca electrónica. El tío, tutor de la víctima, destaca que el acusado acudió con su sobrino a otra oficina del municipio, no a la habitual al que él suele ir cada tres meses, aproximadamente. Cuando el familiar acudió a realizar un pago, una trabajadora le dijo que en la cuenta faltaba dinero. El hombre aseguró que carecía de banca electrónica. Con anterioridad a este descubrimiento, la empresa no lo llamó para alertar de nada anómalo, según añadió el testigo. La víctima solo accedió a contar qué había pasado cuando él y su tío se personaron en la entidad. El siguiente paso del tutor fue denunciar en el cuartel de la Guardia Civil. Supuestamente, el principal acusado “me dijo que no denunciara porque iba a devolver el dinero, pero todo era mentira”, declaró el familiar en el juicio, este miércoles. “Si le hicieran falta 100 euros para lo que necesitase se los daría”, añadió, en alusión al argumento del acusado sobre ese supuesto préstamo. Solo el tutor estaba autorizado Las dos acusaciones defienden que la entidad financiera “era conocedora de la situación legal” del perjudicado desde el mes de enero de 2012, cuando se abrió la cuenta, “y de que solamente su tutor estaba autorizado”. Así lo dijo también el tío en su declaración. Sin embargo, cuando el perjudicado y el acusado se presentaron en la sucursal y la víctima pidió las claves para la banca electrónica, “omitiendo las más elementales normas de cuidado le facilitaron las claves de acceso”, reprocha la Fiscalía. La trabajadora que se encargó del trámite –en esa oficina de Xinzo a la que no solía acudir el tutor– dijo en la vista que, tras la petición del perjudicado de que quería la banca electrónica, no observó en su ficha de cliente ninguna anotación que la alertase de que él solo no podía operar. De forma automática, envió una clave para la banca online a un primer número de teléfono y luego a otro –el del perjudicado–, sin comprobar quién era el titular de este teléfono, porque el procedimiento no lo establece, según la testigo. La Guardia Civil, sobre la víctima: "Lo engañaron totalmente" La entidad alega que el tutor no completó hasta febrero de este año la aportación de toda la documentación sobre la situación de discapacidad el perjudicado, aunque según manifestó la empleada de la oficina habitual a la que acudía al tutor constaba como el representante legal en las cuentas. “Lo engañaron totalmente. Es una persona con un pequeño retraso y simplemente con que le des un poco de cariño se va contigo”, manifestó el guardia civil que instruyó las diligencias. La Fiscalía pide una condena de 2 años y 6 meses de cárcel para el principal acusado, por delito continuado de estafa. Solicita una indemnización por los más de 18.000 euros defraudados. Considera al banco el responsable civil subsidiario.