Culpan a un vecino de destrozar su jardín y romper un pote de 1930: “Parecía una batalla campal”

Un ruido sobresaltó de madrugada a un matrimonio que dormía en su casa en Baños de Molgas. Según ambos declararon en el juicio este miércoles, al asomarse a la ventana vieron a un vecino, cuya residencia se encuentra a pocos metros, que presuntamente causaba varios destrozos en su jardín. Sucedió a mitad de la noche, el 31 de diciembre de 2020. “Estaba rompiendo la jardinera, arrancó plantas, tiró todas las macetas y un acebo. Al día siguiente vi que un pote gallego de 1930, que era de mis abuelos, tenía el asa rota”, describió el dueño en su declaración.

“Lo reconocimos perfectamente, por la voz y por todo”, completó su mujer durante su turno. El matrimonio señala que fueron capaces de discernir al autor, en medio de la oscuridad, por la claridad que aportaba un poste del alumbrado público. Tras ser testigos de los hechos decidieron no intervenir porque consideran que su vecino es una persona “agresiva”. Según la perjudicada, vio cómo tiraba tierra y plantas, cortó la cabeza al acebo, dio golpes al pote y, estropeó, en definitiva, la decoración del jardín. “Aquello parecía una batalla campal”, según destacó la mujer ayer, ante la jueza.

Más de 1.000 euros en daños

El encausado no se presentó este miércoles al juicio señalado en el Penal Número 1 de Ourense. Su abogado pidió la suspensión, pero la jueza desestimó la petición, puesto que el acusado fue citado de forma correcta y no aportó ninguna causa justificada para su incomparecencia. Los desperfectos ocasionados presuntamente por él fueron valorados en más de 1.000 euros. La Fiscalía solicita que sea condenado a indemnizar con esa cantidad, más intereses, a los propietarios, y que además se le imponga una pena de multa por un importe total de 3.600 euros.

Mientras que la defensa pretende la absolución, la fiscal considera que la autoría de los daños está acreditada. La acusación particular afirma que el acusado “destruyó varios bienes de un modo doloso”. A la identificación que realizó el matrimonio se suman los testimonios presuntamente incriminatorios de otros vecinos de la localidad.

Una mujer asegura que el sospechoso acostumbra a entrar en el pueblo a voz en grito, despertando a los otros habitantes las noches de los fines de semana. La señora afirma que vio cómo el encausado se dirigía hacia la casa de los perjudicados. Ella no vio nada, pero sí “sentí golpes”, declaró. Al día siguiente, mientras estaba dando un paseo, pasó por delante y vio los desperfectos en el jardín.

Otro vecino, testigo también en el juicio, sostiene que, después de que su madre le contase qué había sucedido, observó los desperfectos y fue a hablar con el sospechoso. “Le llamé la atención y me reconoció que fue él, y también me dijo que la cosa no iba conmigo”. La jueza del Penal Número 1 de Ourense dictará sentencia.