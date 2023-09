La pasión por la escritura y la lectura se empieza a perder entre las nuevas generaciones, las pantallas ocupan ahora el tiempo libre de las personas y reflejar una “vida perfecta” a través de las redes sociales es una de las tareas favoritas de los más jóvenes. Sin embargo, siempre quedará algún amante de los libros. Nuria Marquina es una de ellas. Con 16 años, además de ser una gran lectora, acaba de terminar su primer libro “Punto y aparte”. En él cuenta la historia de Alicia, una adolescente que lleva a sus espaldas muchos problemas desde su infancia como la autoestima, la ansiedad, la familia, los amigos o la soledad y trata de lidiar con ellos.

–¿Cómo definiría su libro ‘Punto y Aparte’?

–Es un conjunto de relatos que indirectamente sirven como autoayuda. Mi intención es que los lectores de mi edad, o de cualquier otra, reciban apoyo sin ver una portada que pone autoayuda o unas notas que les indiquen unas pautas para salir de una difícil situación. Por eso, cuento una historia en la que hablo del desamor, el suicidio, la depresión, etc, pero de forma ficticia. De esta forma, pueden engancharse con la trama y a su vez, indirectamente, aprender a superar situaciones complejas que están atravesando.

–¿Por qué decidió lanzar su primera novela y decantarse por esta idea?

–Desde pequeña me gusta mucho escribir. Era de las típicas niñas que destacaba en el colegio cuando nos mandaban escribir una redacción o que ganaba concursos literarios, pero nunca me animara a hacer nada oficial. Sin embargo, hubo unos meses del 2021 en los que yo estuve mal anímicamente, por motivos adolescentes, y leía mucho. Esos libros me hicieron entender que yo no era la única persona que estaba mal. Así que sabiendo que tenía la capacidad de escribir, que me gusta y que siempre soñara con publicar algo propio, me lancé a la aventura y decidí hacerlo con el objetivo de ayudar a los demás.

–¿Cuánto tiempo le llevó escribirlo?

–Yo soy muy perfeccionista, entonces le di muchas vueltas. El libro está escrito desde hace casi un año, pero le he ido dando muchas vueltas hasta que el lunes 14 de agosto lo hice oficial anunciándolo en redes.

–¿Cuándo se podrá comprar y donde?

–Se podrá comprar el día de la presentación, el 9 de septiembre en el Auditorio de Coles a partir de las 16.30 horas. Al ser mi primer libro no trabajo con ninguna editorial y no estará en las librerías, aunque igual le pido a las de confianza que lo incluyan a la venta. De todas formas, que toda aquella persona que lo quiera conseguir fuera de la presentación podrá solicitarme a mí un ejemplar para hacérselo llegar.

–¿Podría hacernos un adelanto de cómo va a ser la presentación?

–Mi idea es contar en qué consiste el libro, como surgió la idea de escribirlo y estar cerca del público. Después de mi discurso los lectores tendrán la opción de comprar un ejemplar, que yo les firmaré. Además se llevarán un pequeño regalo. Supongo que como nadie me conoce a la presentación va a venir solo gente allegada, pero ojalá me llevase una sorpresa y se acercasen más personas. Aunque mi objetivo ahora no es lucrarme, es llegar a la gente y poder ayudara.

–¿Cómo se siente ahora después de dar este paso tan importante para usted?

–Estoy nerviosa y deseando que llegue el momento de la presentación, porque llevo mucho tiempo esperando y trabajando el resultado por ser demasiado perfeccionista, pero bueno, como dice el refrán las cosas de palacio, van despacio y yo quise que estuviese bien. También siento satisfacción ahora mismo, pues las personas de confianza que lo leyeron, como mi abuela y mi madre, dijeron que estaba muy bien escrito y que enganchaba, pero supongo que lo dicen porque son mi familia, por eso tengo ganas de que más gente lo lea.

–¿Le gustaría seguir escribiendo y publicando libros?

–Yo tengo muchas cosas escritas y guardadas. Este libro fue algo repentino porque necesitaba sacarlo a nivel personal, pero hay otras muchas historias que me gustaría que algún día saliesen a la luz con una editorial. En esta ocasión estoy gastando dinero en lugar de beneficiarme, porque estoy pagando un corrector y el libro físico, pero al no ser conocida se que siempre hay que dar este primer paso. Aunque mi sueño es que alguna editorial se interese en mí.

– ¿Qué le diría a una persona que tienen muchas historias escritas, pero ocultas?

–Primero le diría que se lance a hacerlo y que luche por hacerse un hueco en este mundo. Yo conseguí llegar aquí con 16 años, cuando nuestra sociedad ahora tiene otros gustos lejos de la lectura, pero si hay ganas se puede conseguir, ¡claro que se puede! También le aconsejaría, después de mi experiencia, que previamente busque información, algo que yo no hice. Yo no sabía nada y cuando intentaba dar un paso algo salía mal. Así que es fundamental saber lo que se puede hacer.

–Es muy joven todavía, pero ¿tienen ya alguna proyección de futuro?

–Me gustaría estudiar psicología, lo tengo claro aunque sea muy joven. Por supuesto, además de trabajan como psicóloga, sería ideal combinar escritura y psicología. De hecho, este libro está muy vinculado a eso.