Una octogenaria sana y salva, tras romper la tapa de una sepultura, y caer sentada 5 metros más abajo, en el fondo de la tumba

Miembros del GES de Ribadavia rescataron a mediodía de ayer a una mujer, que se precipitó en el interior de una sepultura del cementerio de la iglesia parroquial de Santa María de Castrelo de Miño cuando, tras pisar por encima de la tapa de la misma, esta se vino abajo y la mujer, se cayó a unos cinco metros de profundidad.

La víctima de 80 años de edad y vecina de Noallo, un núcleo de ese mismo municipio de Castrelo, y que fue rescatada con contusiones, pero orientadas y consciente, se encontraba haciendo una visita al cementerio, poco antes de la misa dominical y acompañada de un familiar, cuando, al caminar por encima de las tumbas, –pues el camposanto está lleno de sepulturas a ras de suelo y en alguna zona no se puede pasar si no es por encima de ellas– la tapa se vino abajo y con ella la mujer, que se precipitó al fondo, unos 5 metros más abajo.

Las personas que se encontraban en el cementerio, ante la imposibilidad de izar a la víctima dada la profundidad del foso, llamaron a los gestores del 112, que pidieron la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de O Carballiño y de los efectivos del GES de Ribadavia.

Una vez en el lugar, los GES de Ribadavia hicieron uso de una camilla nido, el sistema que les pareció más efectivo, para poder evacuar a la mujer del fondo de la sepultura, que, según los miembros de la operación de salvamento no estaba vacía, y había restos óseos de enterramientos en el fondo de la misma.

Tras conseguir evacuar a la mujer de nuevo al exterior, esta pudo recibir atención médica por parte del personal sanitario en el propio lugar del suceso. La víctima cayó sentada en el fondo, lo que pudo fondo los posibles daños.

El operativo fue completado por los agentes de la Guardia Civil y desde el 112 se avisó, igualmente, a los miembros de Protección Civil de la localidad, por si fuera necesaria su colaboración.

“Para entrar al cementerio hay que pisar tumbas”

Fuentes vecinales y de los servicios de emergencias de la comarca que atendieron a la víctima, señalan que la configuración de las sepulturas del cementerio de Santa María, que están rodeando prácticamente toda la iglesia y a ras de suelo, obliga a pisar encima de sus tapas y de hecho “hace años ya ocurrió algo parecido y hubo una caída de una tapa” indica un miembro de emergencias”. El alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, confirma que “afortunadamente todo quedó en un susto, la vecina está bien y no presentaba heridas, porque según me informaron tuvo la suerte de caer al fondo, sentada. Asegura el regidor, que “ella no infringió ninguna norma, pues es inevitable tener que caminar por encima de las sepulturas en buena parte de este cementerio, no hay otras forma”. Depende de la diócesis la realización de un estudio del estado de todas sepultura de este ras cementerio para evaluar si hay riesgo para los vecinos. Según Manuel Mosquera, empresario del sector funerario “hay muchos cementerios parroquiales así, en los que los feligreses tienen que ir caminando sobre las sepulturas para acceder pero es raro lo ocurrido. Una tumba de piedra es casi imposible que se desplome”.