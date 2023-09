Buciños recibe con “gratitud y emoción” el XXXIX Premio Celanova Casa dos Poetas

“Tengo bastantes premios, aunque muchos no iba a recogerlos, porque esta cosas no me gustan nada; pero hoy es un honor para mi estar aquí, porque venir a Celanova es como estar en mi propia casa. Lo he pasado especialmente bien y me he emocionado”, reconocía el escultor Manuel García Vázquez, más conocido como Manuel Buciños, en honor al pueblo lugués en el que nació en el año 1938, al recoger el XXXIX Premio Celanova Casa dos Poetas, que otorga la Fundación Curros Enríquez en un acto solemne en el refectorio del monasterio de San Rosendo de Celanova. Un acto en el que el que es considerado el “transformador” de la escultura gallega contemporánea, y miembro del selecto grupo cultural e intelectual de “os artistiñas”, de Risco, se mostró “agradecido y emocionado”.

El jurado del patronato basó este reconocimiento a Buciños, “en su larguísima trayectoria, en la cumbre del arte escultórico gallego, como transformador que ha sido de formas lisas y apacibles de la madera, el bronce y la piedra, que se mimetizan subliminalmente con las de nuestra propia orografía de nuestras sierras, y de las que emergen figuras que transmiten sensibilidad y armonía de una manera tan personal”. El homenajeado agradeció a la Fundación Curros Enríquez “la concesión de este premio, a Casanova y a todos lo que me estáis arropando” entre ellos su numerosa familia. El acto comenzó con la ofrenda floral a Curros Enríquez ante su momunento, y se trasladó luego al monasterio, coordinado por el patrón de la Fundación Curros Enríquez, Felipe Ferreiro. El presidente del Parlamento de Galicia, fue el encargado de entregar el galardón y agradeció antes el compromiso de Buciños “con nuestra tierra, con la cultura de Ourense y con Galicia, y tú generosidad” indicó, cuando tocaba “comprar una obra tuya para el Parlamento”. El escultor fue galardonado con la medalla de plata con la imagen de la fachada de la casa Curros y la letra “C”, obra de Acisclo Manzano, así como un grabado de Baldo Ramos.