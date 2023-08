La romería de los Milagros congrega cada año a decenas de miles de personas en el santuario de Baños de Molgas, en una las manifestaciones religiosas con mayor afluencia en la provincia, junto a la procesión de Fátima. Para mejorar la movilidad, descongestionar el tráfico y evitar riesgos en la conducción en vehículos privados, además de reducir el impacto en el medio ambiente, la Xunta de Galicia anuncia servicios especiales de autobús para facilitar los desplazamientos de los fieles, desde el 30 de agosto al 8 de septiembre.

Habrá trayectos diarios de ida desde la estación intermodal de Ourense hasta el santuario, cada hora desde las 7.30 a las 11.30 de la mañana, así como a las 13, 16, 17.30 y 19.15 horas durante las tardes. Para el viaje de vuelta partirán autobuses desde la iglesia hasta la ciudad, cada hora desde las 7.30 a las 11.30, así como a las 13 horas, 14, 18.30, 19.30 y 21.30 horas.

Además, la Xunta habilita para el 7 de septiembre un servicio especial con salida desde Ourense a las 21.30 horas, para facilitar el viaje a la multitudinaria celebración del rosario de las antorchas. Cuando termine el acto litúrgico habrá una expedición de vuelta hasta la ciudad, a las 0.15 horas de la medianoche del 7 al 8 de septiembre.

Las paradas

El viaje durará 54 minutos y el itinerario pasará por las siguientes paradas: intermodal de Ourense, Parque de San Lázaro, As Lagoas, Ceboliño, Castadón, A Merteira, Cachamuíña, Bar A Derrasa, O Roupeiro, Casanova, Santabaia, Porta do Sol, As Vendas, O Pinto, Tarreirigo (cruce), Esgos, Alto do Couso, Bustavalle, Zorelle, Calvelo, Maceda en el cruce de la OU-103, Vixueses, Foncuberta y Os Milagres.

Los menores de 21 años podrán viajar gratis con la tarjeta Xente Nova, como hacen en todos los autobuses de la Xunta. Los demás usuarios del transporte público autonómico tendrán descuentos con la tarjeta TMG. La información con los horarios de los servicios y sus paradas está en la web www.bus.gal.