“Vivir y trabajar en el rural es posible; soy feliz aquí”

Vivir en una casa, a ser posible con huerta y piscina, o simplemente invertir en un chalet o vivienda para restaurar e ir los fines de semana. Los motivos son de lo más diverso, pero las cifras de venta de chalets ha experimentado los mejores datos desde 2019 en Ourense con un total de 475 transacciones en los últimos 12 meses en la ciudad y provincia y otras 2.150 casas que siguen en el circuito de comercialización.

Esos son los datos correspondientes a julio de 2023, incluidos en un estudio de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Estima que el número de viviendas unifamiliares nuevas y usadas vendidas en los últimos doce meses en el conjunto de toda Galicia es de los mejores desde hace casi catorce años. Por provincias, sitúa a la cabeza a A Coruña, con 2.350 unidades que cambiaron de manos, seguida de Pontevedra, con 2.475 viviendas unifamiliares. Por su parte, Ourense suma esas 475 y cierra la lista Lugo, con 80 inmuebles vendidos.

“Esto es calidad de vida”

María José de Barros y su marido Diego son una de las parejas que han dado ese salto y se han decidido a pasar de un piso a una casa para restaurar, en este caso en el municipio de Pereiro.

Primero abrió su peluquería, la S&S en este municipio , “y bajaba cada día al piso alquilado en la ciudad, hasta que decidimos comprar una casa para irla arreglando”. Explica Sesi (nombre por el que la conoce su clientela en la peluquería) que “nos queda aún trabajo por hacer para tenerla a nuestro gusto, pero esto es calidad de vida”.

“Vivir y trabajar en el rural es posible. En mi caso tengo días de hasta 14 horas diarias porque atiendo a mayores, jóvenes niños; incluso voy a domicilios, cuando se trata de personas de edad, que tienen problemas para desplazarse”, afirma.

Concellos como Pereiro, o también el emergente Barbadás, son dos de esos polos crecientes de población donde se decide adquirir un chalet o una vivienda para restaurar. La proximidad a la ciudad y también la facilidad a la hora de agilizar licencias y permisos, que no tiene la capital, son dos de los factores a tener en cuenta.

María José ha dado ese doble salto de irse a vivir a una casa y además abrir un negocio y ofrecer una actividad profesional que las vecinos y vecinos pueden disfrutar sin tener que desplazase a la ciudad.

Precios medios

Según el informe de Fegein, el precio medio de estos chalets nuevos o usados en Galicia para vivienda es alto y ronda los 2.030 euros por metro cuadrado. Sin embargo, “la mayoría de las casas en el circuito de venta, es decir en torno al 78% de las mismas, necesitan una rehabilitación o reforma”, dice Fegein.

En el caso de las viviendas unifamiliares rústicas los precios varían bastante entre las provincias gallegas. Así en A Coruña hay 1.400 viviendas unifamiliares rústicas en venta, a un precio medio de 600€ euros el metro cuadrado. Ourense provincia tiene 1.300 unidades a un precio medio de 300 euros por metro cuadrado. Ese enorme patrimonio de viviendas rústicas en el circuito comercial, teniendo en cuenta el tamaño de la provincia, es el que tiene precios más módicos, frente a a Lugo, con una media de 425 euros el metro cuadrado o Pontevedra, con 800 viviendas en venta.

Solo un 1,5% de las viviendas vacías están en el cicuito de comercialización pese al aumento de la demanda

Únicamente el 1,5% de las viviendas vacías en todos los ayuntamientos de Galicia se encuentran en el circuito de comercialización, según señala el estudio de Fegein. El presidente de Fegein, Benito Iglesias, afirma que la situación es muy preocupante “porque las administraciones no están siendo capaces de movilizar la vivienda vacía en un contexto de ayudas económicas a la rehabilitación como nunca ha habido” De hecho Fegein solicita “agilidad en los trámites de planificación y licencias de obra nueva, rehabilitación o reformas” y apunta “la necesidad de incrementar la cuantía de las bonificaciones sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como de acelerar la tramitación de las ayudas para la rehabilitación”. Advierte Benito Iglesias de que “los ayuntamientos van tener que afrontar, un gran volumen de licencias para reformas y rehabilitación en los próximos meses y no nos podemos permitir que la gestión de los proyectos quede colapsada y no se puedan cerrar los expedientes”. En resumen, reclama más suelo y agilidad en las licencias con ventanillas únicas.