Ourense muerde la manzana del cine

En pocos días “La manzana de oro” se estrenará en la gran pantalla, concretamente el 1 de septiembre. Un día que muchos esperan con ansia por el gran elenco de actrices y actores que participan en el filme y, sobre todo, por su director, el conocido Jaime Chávarri, uno de los grandes del sector y de los pocos que todavía sigue en activo desde aquella conocida época dorada del cine español.

Probablemente, esta sea la última película que lleve su nombre en la dirección, lo que la convertirá en algo histórico. Y Chávarri decidió hacer historia en Ourense, pues esta fue la provincia elegida para su rodaje. Eso sí, el que tuvo la iniciativa fue el productor gallego Xosé Zapata. “Yo fui el que propuso rodar en Galicia, pero por supuesto, como director, Jaime tuvo la última palabra”, confiesa. No fue muy difícil de convencer a a este madrileño de que la provincia termal sería el escenario perfecto. “Me sorprendió mucho la rápida decisión que tomó, vino a Ourense, vio el pazo de Bentraces y le gustó tanto que yo no dudó más”, añade Xosé.

De hecho, este espacio llega a adquirir importancia en la propia narración de la película. “Le da un toque muy interesante porque ayudó mucho a reflejar la idea que Chávarri quería reproducir: un ambiente de comedia inglesa donde un grupo de gente se junta y empiezan a surgir historias entre ellos. El Pazo acabó siendo un protagonista más”, indica. Era la primera vez que este director de renombre aterrizaba en Galicia, pero le pareció un buen lugar para despedirse del cine por todo lo alto. Incluso Xosé desvela que “Jaime le puso mucho cariño e ilusión a esta película”.

A lo largo de su trayectoria, Zapata produjo numerosos cortos y largometrajes en Galicia, pero este quedará guardado para siempre en su memoria por ser especial. “Fue una experiencia y un aprendizaje brutal trabajar con Jaime. Recibí una transmisión de saberes y buen hacer que ya no van a volver a existir dentro del cine” , destaca. Él también ayudó en todo lo que pudo al director, pues era la primera vez que este grababa en digital y había muchas cosas nuevas que en su época no existían. “Le pudimos enseñar algo de tecnología y cómo se hace el cine de hoy en día, pero realmente fue mucho más valioso el conocimiento que recibimos por parte de Jaime después de tantos años de experiencia”, reconoce.

Xosé, a pesar de ser gallego, también vivió por primera vez la experiencia de rodar en Ourense, pues la mayoría de sus obras tuvieron como escenario A Coruña y Pontevedra, pero nunca había trabajado aquí. Después de hacerlo reconoce que fue maravilloso, diciendo que “tiene una variedad de paisajes y profundidades muy grande. Además es muy positivo trabajar ahí porque hay muchas facilidades a la hora de encontrar alojamientos o solicitar permisos de rodaje en los ayuntamientos”.

A escasos días del gran estreno, este productor lo tiene claro, y también el director, alegando que “esta película va a pasar a la historia del cine español como parte de una filmografía de las más importantes”. Para él, no hay mejor forma de que Jaime cierre su carrera profesional que con “La manzana de oro”. “No hay otra manera de despedirse que con esta obra que es un guiño a la propia cinematografía de Chávarri, al cine español y a la literatura española”, asegura. Este proyecto marcará un antes y un después en su vida personal y profesional. Una experiencia que será difícil volver a vivir de forma tan intensa.

Al coruñés David Perdomo todavía le cuesta cree que su figura aparezca en la película. Este cómico siempre sintió admiración por Chávarri. De hecho, su reportaje “El desencanto”, estrenado en el año 74, tienen un gran aporte de significado en su vida personal y profesional. Hace un año, David decidió volver a ver este filme sin saber que poco tiempo después el mismísimo Jaime le haría una videollamada para ofrecerle un papel en la que posiblemente sea su última película como director. “Fue como algo místico y paradigmático. Incluso cuando me contactó le dije que estaba alucinando”, confiesa todavía con emoción.

Ahora que ya ha vivido la experiencia de rodar con uno de los personajes más importantes del cine español, no tienen ni palabras para describirla. “Fue increíble poder entrar en ese mundo loco que tiene Chávarri. Me sorprendió mucho porque tiene un estilo muy libre y juega mucho con el momento y con el cree en ti. Fue capaz de captar la energía de cada uno de nosotros”, recuerda. Por supuesto, este proyecto siempre será uno de los más importantes de su vida aunque no desarrolle un papel principal. “No soy de presumir de currículum pero es ta es una de estas cosas que escribes en letra de oro”, confiesa. Elena Seijo, otra de las actrices de la película y, además, ourensana de nacimiento, también reconoce que “este proyecto fue increíble”. Para ella, al igual que para David y para muchos otros profesionales del sector, Jaime es un maestro, y gracias a este rodaje ha tenido la oportunidad de comprobar lo que es trabajar a su lado.

“Es un hombre sabio que facilita mucho el trabajo a los actores y nos trata con cariño”, indica. Ser de Ourense fue algo muy especial e importante a lo largo del rodaje. “Pude enseñarles a mis compañeros mi ciudad y pude presumir de todas las cosas buenas que tenemos, tanto de patrimonio inmaterial o material como gastronómico. Fue una maravilla”, añade. Un momento que siempre quedará guardado para ella será el último día de rodaje. “Al acabar le regalamos a Jaime enmarcados, gracias al equipo de producción y escenografía, dos poemas que él mismo creó en unos juegos que hacíamos entre secuencia y secuencia cuando nos tocaba grabar por la noche”, explica. Por supuesto, también se lleva consigo: “una familia”, pues considera que la conexión entre los actores fue “buenísima”.