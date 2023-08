El calor extremo da tregua con 16 grados menos el fin de semana

“Es imposible dormir”, “no se puede abrir ni la ventana”, “estoy sudando”, “necesito el ventilador”, “vamos a la piscina para refrescarnos”. Son solo algunas de las frases más repetidas en la provincia de Ourense durante esta semana, pues durante el martes y el miércoles el mercurio alcanzó los 42,9º en puntos como Vilamartín de Valdeorras y los 42º en la capital y por las noches no bajó de los 21º. Algunos negocios, incluso se vieron obligados a cambiar su horario.

Es el caso del bar SobreMigas, ubicado en la rúa do Progreso. Un cartel en su cristalera indica: “Clima de verano...horario de verano. Cerramos todos los días a las 16.00h”. La falta de clientela durante las horas de calor fue uno de los motivos que llevó a Eduardo, su dueño, a tomar esta decisión. “Tenemos un local grande con unos gastos operativos muy altos. Estar abiertos gastando luz y aire acondicionado cuando casi no llega nadie no salía rentable”, confiesa. Otro de los factores que influyó en su decisión es que su local no cuenta con terraza. “Los bares de al lado tienen espacio fuera y no podemos competir contra ellos”, añade. Es sudamericano y después de llevar muchos años viviendo en Ourense sigue sin entender “por qué la gente prefiere estar fuera tomando un café a 40 grados, en lugar de estar dentro con elaire puesto. Jamás había visto algo así”, bromea. Sus cuentas de fin de mes ya reflejan que cerrar ha sido una opción acertada.

No es este el único negocio que ha modificado su horario. Chelo, dueña de la frutería A Leira, de la rúa Río Mao también cierra por las tardes durante la época estival. El bar A Bubela Snack ubicado en la rúa Santo Domingo también cierra a las 16.00 horas y no vuelve a abrir hasta las 19.30, cuando la gente empieza a salir de sus casi. Y así, numerosos negocios de la ciudad.

Previsiones metereológicas

Ayer, la temperatura empezó a disminuir, pero el calor siguió presente. Según la agencia Meteogalicia, tres de las cinco las temperaturas más altas de toda la comunidad autónoma se concentraron en la provincia, concretamente en Vilamartín de Valdeorras con 38,8º, en Verín con 36,9º y en Larouco con 36,4º.Una media más baja, pero con la que continuó activada la alerta amarilla por altas temperaturas. La ciudad de Ourense no se encontró esta vez entre las máximas.

Hoy, los termómetros seguirán disminuyendo con máximas de 31º y mínimas de 17º, lo que supone también el fin de las alertas y la ola de calor. “Lo más significativo de hoy es la bajada de las temperaturas porque se empezará a notar el viento de norte con un poco más de nubes”, explica María Souto de Meteogalicia. Ya a partir de mañana los ourensanos volverán a sentir el aire fresco e incluso tendrán que rescatar alguna chaqueta del armario. “Nos espera un tiempo seco porque no habrá precipitaciones, pero frío si lo comparamos con los últimos días porque las máximas quedarán incluso por debajo de la media”, indica María. Las previsiones apuntan máximas de 26º para el sábado y el domingo, lo que se traduce en un cambio brusco, pues son 16º menos en comparación con el martes y el miércoles, y 9º menos con respecto al jueves. “También es importante destacar las temperaturas mínimas, venimos de noches con dificultad para dormir, y si estos días no bajamos de los 21º, el fin de semana estarán por los 12º y 14º”, añade.