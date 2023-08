Ana Reverter Perdiz, la bióloga ourensana que protege a los pumas de la Patagonia chilena

Ana Reverter Perdiz (Ourense, 1999) siempre sintió pasión y curiosidad por los animales. Por eso, desde muy pequeña tuvo claro que su formación profesional estaría ligada con este mundo que todavía esconde muchos secretos por descubrir y que investigar. “Era la típica niña a la que le encantaban los animales y decía que quería ser veterinaria. Con el tiempo fui descubriendo lo que era la biología y me encantó, entonces decidí encaminar mis estudios universitario por ahí ”, explica. Se formó en la Universidad de Girona realizando el doble grado de biología y ciencias mediambientales, pues antes de matricularse descubrió esta última rama y le pareció que las dos carreras eran el paquete completo para realizar sus sueños.

Conocer mundo y aumentar conocimientos en otros lugares es algo también fundamental en la vida de esta joven bióloga. De hecho, ya durante su época universitaria apostó por ello. “Hice dos erasmus, uno en el norte de Finlandia y otro en Islandia”, indica. La experiencia fue tan gratificante que no dudó en querer repetir. “Después quise hacer los dos Trabajos Fin de Grado fuera y en ese caso elegí la Patagonia chilena. Uno de los factores que más influyó en mi decisión fue haber visto en la National Geographic una foto del puma colmillo. Haber tomado esa decisión despertó su interés por los pumas y ahora trabaja en su desarrollo y protección en Chile. De hecho, volverá allí por medio año en cuanto termine el verano en su Ourense natal.

Sus objetivos profesionales no acabará allí, al otro lado del charco, sino que todavía quiere seguir viviendo nuevas aventuras y adquirir nuevos aprendizajes relacionados. “Tengo muchas ganas de seguir viajando. Me interesa mucho el tema de los carnívoros y el conflicto con las entidades humanas, entonces me gustaría conocer otros lugares para especializarme en ese tema e incluso hacer un doctorado”, confiesa.

Y aunque esté de vacaciones, su interés por el mundo animal no para y se lanza a por cada nueva oportunidad que aparece en su camino. “Este verano estuve también en Portugal haciendo un voluntariado con un proyecto de lobo ibérico para estudiar su interacción con la ganadería y su problemática”, destaca.

Contagiar el aprendizaje

Ayer, quiso contagiar a los más pequeños sus ansias de aprender. Por eso, les dio una chala a los niños que disfrutan del Aula de Natureza de Oira durante este verano. “Les quise explicar que soy científica y que estudio pumas. También quise que entendiesen el significado de la biología y las ciencias mediambientales”, comenta. Para ella, que los niños reciban este tipo de información a pesar de que aún les queden muchos años para decidir sobre su futuro, es fundamental. “La gente no conoce lo que no se habla, entonces creo que es importante hablar de este tema a los niños que le gustan los animales y la naturaleza para que empiecen a conocer opciones. Ejemplos como el mío les ayuda a ver que seas quien seas puedes trabajar en cualquier parte de mundo y alcanzar tus sueños”, concluye.