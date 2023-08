Este venres e sábado, o castelo de Monterrei acolle a 38 Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Este foro naceu hai case catro décadas como complemento ás actividades da Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense. Declarado de Interese Turístico e Cultural por parte da Xunta en 2016, este evento cultural reunirá no castelo de Monterrei os gaiteiros máis importantes do panorama mundial. Acoden artistas de lugares como Xeorxia, Cuba, e a Bretaña francesa, así como tamén de Asturias e Zamora. Nas dúas xornadas están programadas conferencias didácticas, exposicións e outras actividades de carácter científico.

A primeira edición tivo lugar o día 26 de xullo do 1986 no barrio ourensán da Ponte, baixo a denominación de I Xuntanza de Gaiteiros do País. A partir desta edición o evento foi percorrendo distintos concellos da provincia, establecéndose no 2007 como sé permanente no castelo de Monterrei.

A vicepresidenta primeira da Deputación, Marta Nóvoa, subliña que “cando un evento leva 38 anos, é porque ten éxito. Desde a Deputación é una honra colaborar cun acontecemento tan importante para a música tradicional galega e para toda a comarca de Monterrei, desde un símbolo tan fermoso como é o castelo”. En nome da institución provincial e do seu presidente, Luis Menor, a vicepresidenta primeira manifestou a firme vontade de seguir a cooperar con outras administracións neste importante foro cultural.

Na presentación do programa, que tivo lugar este martes na Deputación de Ourense, tamén participaron o alcalde de Monterrei, José Luis Suárez; o delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén; o fillo dun dos homenaxeados, Nonito Pereira; e mais o director da Escola de Gaitas da Deputación, Xosé Lois Foxo.

Un foro de coñecemento

“Marcamos 38 anos de vida coa gaita como parte fundamental da historia da civilización”, destaca Foxo. A filosofía deste evento “non só é divertimento, senón tamén a búsqueda do coñecemento”. Pola súa banda, o alcalde puxo en valor a importancia cultural da xuntanza, e tamén o impulso dinamizador para o concello e toda a comarca.

A xuntanza ten levado a Ourense os máis destacados gaiteiros de calquera rincón do mundo. A súa filosofía é traer á provincia desde as gaitas máis primitivas ata aquelas máis cultivadas. Gracias a esta inquedanza, a Xuntanza é unha escola aberta, non só para estudosos, senón tamén para os amantes da música de gaita.