Usuarios de Renfe protestan por recibir poca información sobre los cortes de tren

El tráfico ferroviario desde Ourense -Larga y Media Distancia- se verá afectado hasta el próximo martes 29 de agosto para acabar la implantación del ERTMS en el Eje Atlántico. De esta forma, Galicia conseguirá el sistema europeo de seguridad. La primera fase de este proyecto se llevó a cabo en abril, momento en el que se realizaron las obras pertinentes en las vías. Ahora, esta segunda fase, tienen como objetivo formar a los maquinistas en este nuevo sistema de seguridad y hacer las pruebas correspondientes para comprobar que todo funciona bien.

El objetivo es que los viajes en tren por las vías gallegas consigan una mayor seguridad para evitar accidentes como el de la curva de Angrois, una tragedia que ocurrió hace 10 años dejando 80 fallecidos y alrededor de 145 heridos. De hecho, si las vías y trenes contasen ya desde el principio con el sistema ERTMS probablemente este altercado, del que todavía esperan respuesta judicial numerosas víctimas y familiares, no hubiese sucedido.

Para que los pasajeros puedan viajar igualmente entre Ourense y Santiago y no perder sus billetes en pleno verano, Renfe ha habilitado un transporte alternativo por carretera en autobuses. De esta forma, hasta el día 29 el recorrido entre Ourense y Santiago mediante Avant sufrirá un incremento de tiempo de viaje al hacerse, mientras que los trenes Alvia sufrirán también modificaciones en los horarios. Para conseguir este plan alternativo Renfe tuvo que licitar un contrato mediante procedimiento abierto con una inversión de 260.000 euros. Un presupuesto que se suma a los 63,2 millones de euros que le ha costado a Adif implantar el sistema de seguridad ERTMS y en el que se incluye también el mantenimiento de las instalaciones por un período de 20 años.

Ayer, fue la primera jornada de cortes y suspensión de trenes. Un día muy intenso para los trabajadores, pues tenían que organizar a todos los usuarios y trasladarlos a la estación de autobuses para que pudiesen llegar a su lugar de destino mediante carretera. También controlaban a los que llegaban para derivarlos a las conexiones de Larga Distancia que parten desde la estación intermodal. En pequeños grupos, los empleados se movían sin descanso entre las estaciones de tren y autobús haciendo un llamamiento a los pasajeros para que nadie se quedase en tierra. Una rutina que tendrán que repetir e ir perfeccionando hasta la semana que viene.

Opiniones muy dispares

Por su parte, los pasajeros mostraban opiniones dispares. A algunos no les importaban en absoluto estos cambios en el servicio. Carmen, era una de ellas. Viajaba ayer a la mañana destino A Coruña y se tomó con tranquilidad el trayecto. “Es como si me hubiese subido al tren, pero en vez de tardar una hora, tardamos algo más de dos”, aseguraba minutos antes de que el autobús arrancase. “Prefería el tren porque es más cómodo y rápido, pero me he adaptado. Si hay que establecer cortes no podemos hacer nada”, decía Felipe en su llegada a Ourense desde A Coruña.

Sin embargo, otros se mostraban enfadados y molestos con Renfe. Era el caso de Eva, pues tenía que llegar a Barcelona con dos personas mayores de 82 y 87 años con discapacidad y se quejaba de la poca información que recibieron los pasajeros por parte de la compañía. “Lo que me parece fatal es que no nos hayan avisado de que estaba la vía cortada y que teníamos que desplazarnos en autocar. Nos hemos enterado en la propia estación de Santiago al llegar”, protestaba antes de coger el tren hacia Madrid. A esto se le sumaba un problema: con los cambios de horario provocados por los cortes, no llegarían a tiempo de coger el enlace Chamartin-Sants. “Yo ya no se a que hora vamos a llegar a Barcelona porque en Madrid nos tienen que gestionar otro tren porque no llegamos a tiempo de coger el enlace”, destacaba.

Sandra, por su parte, también reconocía la escasa información recibida por parte de Renfe. “No nos avisaron de que la hora de salida se adelantaba y pasamos momentos estresantes porque teníamos que llegar a tiempo desde A Coruña para coger aquí el AVE hacia Madrid”, confesaba ya en Ourense.

Para aquellos clientes a los que las nuevas condiciones de viaje no se ajusten a sus necesidades, Renfe les ofrece la posibilidad de anular o cambiar sus billetes sin coste, pues con el plan alternativo por carretera no está permitido llevar bicicletas ni animales de compañía.

Veinte frecuencias Avant y otras tantas de larga distancia afectadas

En total, serán 20 frecuencias de Media Distancia AVANT y otras 20 de Larga Distancia entre las ciudades gallegas y Madrid, y también entre y hacia Barcelona las que se verán afectadas por la suspensión de trenes. En el corredor interior de Ourense a A Coruña se verán afectadas todas las frecuencias de Media Distancia, aunque el tramo entre A Coruña y Santiago, en ambos sentidos se realizará en tren. Excepcionalmente, realizarán todo el recorrido por carretera los pasajeros del primer servicio diario entre A Coruña y Ourense, cuya salida se adelanta a las 4.00 horas para permitir a los viajeros enlazar con el AVE que parte hacia Madrid a las 6.30 horas; así como el Avant que parte de Ourense a las 22.58 horas destino Santiago y A Coruña.

Con respecto a los servicios de Larga Distancia se verán afectados los usuarios que salgan desde Ferrol hacia Madrid, pues irán de la ciudad ferrolana hasta A Coruña en autocar y allí completarán el viaje en tren por la vía convencional de O Carballiño. Lo mismo ocurrirá con los que salgan desde Madrid hacia Ferrol. Sin embargo, el Alvia de las 19.35 con salida de A Coruña destino Madrid y el que sale de Madrid destino A Coruña a las 14.30, se hará por carretera entre Ourense y Santiago y Ourense y A Coruña.

Por otra parte, los servicios de Larga Distancia con destino Vigo Urzáiz, serán desviados por la línea ferroviaria del Miño, con dirección a Guillarei hasta Vigo Guixar, y desde esta estación a Pontevedra y Vilagarcía el trayecto se hará en autobús, igual que en sentido contrario. El tren que sale de Madrid a las 19.15 horas con destino Vigo Urzáiz o el que sale de Vigo Urzáiz a las 9.20 destino Madrid, ambos pasando por Santiago, completarán el viaje desde la capital gallega hasta Ourense en autobús y viceversa. También estarán afectados los de Barcelona a A Coruña, y viceversa, completando en autobús los viajes entre Monforte y A Coruña, entre Monforte y Santiago y entre Ourense y A Coruña, también en sentido contrario.