Fue el evento central del día y a pesar del intenso calor, la cita no defraudó. Xinzo cruzo el río para no olvidar su pasado y terminar la XXIII Festa do Esquecemento. A media tarde se produjeron las recreaciones del cruce del río Lethes y la gran lucha a orillas del río Limia entre castrexos y romanos que todos saben como acabó. Después de la recreación se dio paso al desfile final de la fiesta y ya por la noche se produjo el apagado del Lume Sagrado y la ambientación musical del grupo Treefolk en el campamento.

La formación Lirolaio fue la que amenizó por la mañana a cita festiva, iniciando su repertorio a las 12.00 horas y media hora más tarde se dispuso todo para que se produjeran los bautizos castrexo y romanos. Todo para celebrar un año más la historia que está cerca de cumplir sus bodas de plata.