Valdeorras es la primera DO en iniciar la vendimia: “Las previsiones son buenas”

El cambio climática altera el ciclo del desarrollo de los productos agrícolas y eso se nota también en la provincia de Ourense. Las lluvias y las altas temperaturas hacen que cada vez más temprano la uva esté en óptimas condiciones para recoger y así lo certificaron los técnicos de la DO Valdeorras para que se diera inicio a la vendimia.

La DO valdeorresa inició ayer la recogida de la vendimia, la primera en hacerlo, con la expectación de superar los 6,5 millones de kilos de uva recogidos el año pasado y con unas previsiones “positivas y buenas”. Lo hacen con la convicción de un desarrollo acorde a la gran calidad de producto que tienen, pero también con las consecuencias del mildiu que solamente fueron “localizadas” y con los destrozos de la fauna que “fueron inexistentes”. No así como en la DO O Ribeiro que se quejaron amargamente de los daños que estaba produciendo el jabalí en los últimos meses o mismo la avispa velutina.

Los trabajos de recogida de la uva, que se iniciaron ayer en dos bodegas valdeorresas, se prolongarán durante más de veinte días en las diferentes parcelas de las explotaciones que conforman la DO valdeorresa.

La variedad godello es la mayor producción en la demarcación valdeorresa y los técnicos así lo confirman señalando que “es una variedad que está en todos los mercados internacionales y hay marcas importantes que vienen reclamando esta variedad”. Destacan la “gran demanda”, pero también una “gran calidad” de la uva que producen para atraer inversores que cada vez se fijan más en Galicia y más concretamente en Ourense

La meteorología marca el camino del ciclo de desarrollo de la uva, pero también dela recogida, ya que ante la cuarta ola del verano en España los técnicos decidieron adelantar la vendimia una semana por si acaso afectaba a la uva que ya estaba en óptimas condiciones.

Para la semana se unirán más bodegas valdeorresas, pero las bodegas no encuentran mano de obra para cubrir la demanda. A pesar de ello, esperan que los trabajos de recogida se desarrollen con “normalidad” y habrá que esperar a que las demás DO inicien también su recogida.

6,5 millones de kilos de uva de “gran calidad” en 2022

La Denominación de Origen Valdeorras concluyó el pasado año la campaña de la vendimia con más de 6,5 millones de kilos de uvas recogidos con las previsiones de elaborar más de 4,5 millones de litros de vino, según la estimación de los técnicos durante la pasada vendimia. El dato fue peor que el 202, ya que se recogieron 7 millones de kilos de uva, pero mejor que las previsiones que inicialmente habían estipulado con 5,5 millones de kilos. Habrá que esperar este año a si la cuantía es superior o inferior, pero la variedad godello fue la más abundante de la demarcación de origen con más de 4,3 millones kilos de uvas producidas.