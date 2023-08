La academias de conducir son para el verano: jóvenes de vacaciones llenan las autoescuelas

Jóvenes estudiantes que normalmente han rematado el Bachillerato y, con 17 o 18 años ya cumplidos, deciden sacar el carné de coche o el de moto antes de ir a la universidad son mayoría estos meses de verano en las autoescuelas de Ourense, muchas de las cuales permanecen abiertas en esta época para atender a esta población mayoritariamente juvenil.

El otro perfil que abunda todo el año, y más en vacaciones, “son personas que o quieren buscar un empleo o ya lo tienen y necesitan el carné de conducir para desplazarse a su lugar de trabajo”, explica Luis Novoa Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ourense.

En la autoescuela Alonso de Marcelo Macías, por ejemplo, compartía clase ayer esa variada tipología de alumnos y alumnas en su mayoría muy jóvenes “que empiezan aprobando el teórico en verano, porque ese aprobado tiene una duración de dos años, antes de ponerse a hacer las clases prácticas”, indica Luis Novoa.

Los tiempos, sin embargo, han cambiado y junto con este perfil joven que “no siempre tiene el interés que teníamos nosotros por conducir, pues ahora tiene viajes, conciertos y citas con amigos”, bromea el presidente de los empresarios de autoescuelas de Ourense, “viene esa gente que aprovecha en verano y tiene cierta urgencia, pues son de mediana edad y precisan buscar trabajo”. El sector de reparto es uno de ellos.

Cambios sociológicos

Las academias, que antiguamente apenas abrían en verano al parar Tráfico el calendario de exámenes, se nutre ahora de ese variado número de alumnas de vacaciones aunque “hay un claro cambio sociológico, y es algo que se detecta en general en todas las provincias, según la Confederación Nacional de Autoescuelas, a la que pertenecemos, y es que a veces tienen más urgencia por tener un móvil de última generación o un patinete eléctrico que por conducir. De hecho, hay otras personas que hasta que no aprueban una oposición, por ejemplo, no sacan el carné de conducir porque es cuando lo precisan para desplazarse a otros municipios o fuera de la provincia”, advierte Luis Novoa.

Lo que sí está claro es que todas son autoescuelas del siglo XXI, que facilitan medios presenciales o también online para adaptarse a las necesidades de conciliación laboral y/o familiar de los matriculados.

Estos nuevos métodos de formación y preparación de las clases teóricas permiten “preparar el teórico en directo de forma presencial o desde la playa”, anima Luis Novoa.

No hay excusas para obtener un permiso básico de conducir, no solo da autonomía, sino que brinda más salidas, pues lo tienen en cuenta muchas empresas y permite incluso a esos mismos universitarios, sacar un dinero extra en sus meses libres. ¿Por qué no en un coche de reparto?

Una asociación dinámica

También es habitual, según otras autoescuelas consultadas, la presencia de población extranjera que, con la convalidación del carné de su país unas veces, o obteniéndolo directamente en España, tratan de buscar una salida rápida en cualquier tipo de empleo, también en fábricas en el polígono o incluso en el reparto tanto en moto o en empresas de paquetería urgente si no tienen otra cualificación.

En estos momentos, esta asociación provincial, que preside Luis Novoa desde hace algo más de un año, tiene asociadas 31 empresas y en torno a 40 “puertas abiertas”, como denominan a las delegaciones de una misma firma empresarial. Los asociados suponen el 85% del total de autoescuelas de la provincia.

Explican que, “nuestra asociación tiene una SL –la Asociación Autoescuelas Asociadas Ourensanas S.L.– que imparte cursos de sensibilización y educación vial”, indican.

Esta asociación de Ourense forma parte de la CEO, de la Confederación Nacional y de la Federación Gallega de Autoescuelas.

Luis Novoa: "El carné de camión o tráiler es seguro de empleo, pues no hay profesionales para cubrir la demanda de camioneros"

teA partir de septiembre, aumenta en las autoescuelas el número de solicitantes de carné para camión o tráiler, es decir, los carnés C, C1 o C+E, personas también que buscan en esta acreditación más compleja, y por lo tanto más costosa, una salida en el mercado laboral del transporte.

“Este tipo de carnés para camión o tráiler es empleo seguro; de hecho ya nos vienen las propias empresas a buscar ‘talentos’ que están formándose, pues hay una total escasez de camioneros. La empresas gallegas no cubren la demanda porque no hay”, advierte Luis Novoa.

Es un trabajo duro. Solo en Galicia, suelen publicarse más de medio centenar de demandas de empleo en páginas de búsqueda como Infojobs y otras, en las que piden conductores que tengan el carné C, C1 o C+E, además del CAP, el Certificado de Aptitud Profesional, “algo fundamental, pues son unas 140 horas”, explica el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ourense.

Al igual que el resto de profesionales de autoescuelas y empresas de transporte, entiende que ante la falta profesionales no estaría de más dar algún tipo de ayudas para aquellos que quieren obtener estos carnés, dado que tienen un coste alto.

De hecho, en una reciente asamblea, Apetamcor, la asociación de empresarios del sector del transporte por carretera de Ourense, urge incorporar a jóvenes en el sector, pues no hay relevo.

Según los datos de la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), solo en la provincia de Ourense hay más de 3.600 conductores profesionales, pero la mayoría, es decir casi 2.200 del total, tienen más de 50 años y otros 1.208 se van a jubilar en un plazo medio de 5 años.

A eso se suma, según este mismo informe, que la edad media de los camioneros de la provincia de Ourense es de 54 años. Esto se suma a esa caída de las demandas en las autoescuelas de esos alumnos que están interesados en obtener permiso de camión.