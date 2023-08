La música y los bailes del mundo aterrizan con gran expectación en la Praza Maior

La 38 edición de las Xornadas de Folclore llega a su recta final y lo hace por todo lo grande, con dos actuaciones que reúnen a los seis grupos participantes. Una de ellas, tuvo lugar ayer en la Praza Maior. Cuando el reloj marcaba casi las 23.00 horas los grupos fueron entrando de uno a uno por el medio de la plaza mientras recibían una calurosa acogida del público, que no dudó en recibirlos con aplausos y ovaciones. Fue tal la expectación, que no quedó ni una sola silla libre para disfrutar de un espectáculo en el que mostraron los diferentes bailes de sus países. Previamente, a las 22.30 horas hicieron un desfile con mucho ritmo y color por la Rúa do Paseo para lucir sus coloridos trajes e inundar de folclore el centro de la ciudad.

La otra actuación, tendrá lugar hoy en Ribadavia. Será a las 23.00 horas y el último espectáculo de esta edición que ya recoge unos muy buenos resultados, tanto del número de espectadores cada día, como del nivel artístico de las agrupaciones. A lo largo de esta misma madrugada los participantes empezarán a abandonar la Unversidad Laboral, en la que alojaron durante los últimos 10 días, para continuar su gira por otras ciudades de España. Se marchan, tal y como ellos apuntan, “felices con el gran trato recibido por la organización y el equipo de guías que nos ayudó durante todo el festival”. Como cada año, los seis grupos recorrieron la provincia de Ourense. Bande, A Rúa, Celanova, O Barco, Manzaneda, O Carballiño, Trives, Allariz, Maceda, Viana do Bolo, Entrimo, Xinzo de Limia, Castro Caldelas, Verín, Ribadavia y la propia ciudad de As Burgas se convirtieron así, en escenario de los bailes y la música del mundo. Ahora, habrá que esperar un año más para volver a recibir en Ourense otros seis grupos diferentes. Argentina, Bolivia, Ecuador, Sudáfrica, Tahití y Ucrania fueron los protagonistas de esta 38 edición. Todos ellos, grupos con una importante historia detrás de sus espectáculos. Argentina y su tango El Ballet Folklórico Latinoamericano Santiago del Estero (Argentina), nació en 1987 con el objetivo de llevar a cabo una labor de difusión cultural en la provincia y en el Noroeste argentino. A lo largo de sus más de 30 años de actividad, más de cien bailarines han desarrollado innumerables proyectos artísticos y de colaboración en escuelas, hospitales, comedores y bibliotecas , entre otros muchos espacios. Además de participan en festivales nacionales e internacionales de folclore como este. El talento de Bolivia El Ballet Folclórico de la Paz, Bafopaz, fue creado en el año 2006. A lo largo de estos años, sus bailarines han actuado en la mayoría de las ciudades de Bolivia y en muchísimas ciudades del extranjero. De hecho, llevan a sus espaldas, un total de 35 giras internacionales. Su esfuerzo por difundir la cultura está reconocido en diferentes premios, entre los que destacan: el Premio Plurinacional Eduardo Abaroa del Ministerio de Cultura de Bolivia y la Medalla al Mérito Cultural de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ecuador, referente cultural Desde el año 1970, el grupo folclórico Tungurahua, de la ciudad de Ambato, difunde el arte tradicional ecuatoriano en escenarios del mundo. Catar, Francia, Suiza, Italia, España, Portugal , Bélgica, Colombia, Chile y Brasil, son solo algunos de los muchos países que han recorrido. Esta agrupación está reconocida como un referente patrimonial por numeroso organismos nacionales e internacionales con motivo de su compromiso con la recuperación, fomento y difusión de la cultura folclórica de los pueblos. La fuerza de Sudáfrica Amazebra, nació en 1994, año en el que Sudáfrica obtuvo el primer gobierno democrático liderado por el presidente Nelson Mandela. En los últimos años, el grupo ofrece oportunidades para los jóvenes sudafricanos que buscan un hueco en el mundo de las artes creativas. Constituida por más de 30 artistas, esta agrupación recorre ahora numerosos países difundiendo sus bailes y músicas tradicionales. Tahití, difusor de la danza Hei Shoe Tahiti Ori es un grupo que, aunque procede de la ciudad francesa de Toulon, está constituido por la comunidad de Tahití residente en el sur de Francia. Cuenta a día de hoy con más de 150 integrantes. Entre sus objetivos principales destacan: conservar, transmitir, difundir y promover la cultura polinesa, pues consideran que la danza taihitiana continúa siendo una gran desconocida en el viejo continente. Ucrania, multicultural El grupo Poltava procede de la ciudad canadiense de Regina y está formado por 50 miembros descendentes de emigrantes ucranianos. Su origen fue en el año 1922, momento en el que se creó una orquesta de cuerda infantil. Desde aquel entonces, ha ido creciendo hasta estar integrado hoy por bailarines, músicos y cantores. Su repertorio también incluye otro tipo de danzas propias de países fronterizos como Moldavia, consiguiendo así un espectáculo multicultural. Actuó en alguna ocasión en canales televisivos de diferentes países e incluso en parques como Walt Disney. Una organización que pone en valor la cultura El Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, en colaboración con la Diputación de Ourense, hace posible que este festival de folclore internacional se realice cada año, desde hace casi cuarenta. Bajo la dirección artística de Julio Fernández y el apoyo de Xavier Álvarez y Manolo Franqueira, las Xornadas son una de la muchas actividades que el Centro trabaja a lo largo del año con el objetivo de promover, recuperar, conservar y difundir la cultura popular y habilitar los medios para darla a conocer. Otra de sus labores más importantes es mantener activa la Escola Provincial de Danza– Castro Floxo que recibió como cada año a los grupos en el Teatro Principal en el primer día de estival y que está integrada por más de 1.500 alumnos. Además, organiza diferentes talleres relacionados con oficios y otras actividades tradicionales, la exitosa romería Raigame, en Vilanova dos Infantes cada 17 de maio, y participa en seminarios y Congresos nacionales e internacionales, entre otras muchas tareas.