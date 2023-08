Guías que se convierten en casa y familia: así es la cara B de las Xornadas de Folclore de Ourense

Las Xornadas de Folclore es uno de los eventos más esperados por los ourensanos cada verano, pues durante 10 días pueden disfrutar y empaparse de culturas, bailes y músicas tradicionales procedentes de países remotos. Este año son Bolivia, Ecuador, Argentina, Tahití, Sudáfrica y Ucrania los participantes de la XXXVIII edición. Gracias a este festival, los espectadores, pueden ver cada día en diferentes puntos de la provincia los espectáculos y aprender sobre el folclore internacional. Sin embargo, hay una cara B muy importante de la que el público no es conscientes: el equipo humanitario que se esconde tras los escenarios. Entre ese equipo se encuentran, además de los organizadores de las Xornadas, las guías y los guías que dan asistencia, apoyo y acompañamiento a los participantes durante los 10 días y sus 24 horas.

“Ayudamos y servimos a los grupos en lo que necesiten, les indicamos que tienen que hacer a la hora de desplazarnos al lugar de las actuaciones y durante el espectáculo para que todo este coordinado”, explica Natalia Fernández, guía de Bolivia y participante de las Xornadas por tercer año consecutivo. “También les enseñamos la ciudad y resolvemos cualquier problema que les pueda surgir “, indica Irina Garrido, guía de Ucrania.”Además, con nuestro trabajo hacemos que su estancia sea lo más reconfortable posible”, añade Diego Freire, unode los guías más veteranos que lleva casi 30 años guardando días de vacaciones para ser partícipe en el festival.

El vínculo con el folclore

Esta edición hay un total de 12 voluntarias y 2 voluntarios que cumplen su función de guías, la mayoría miembros o exmiebros de la Escola Provincial de Danza Castro Floxo, encargada de la organización del evento cultural. Este vínculo con el folclore y la tradición fue lo que los llevó a querer colaborar. “Decidí ser guía porque otras personas del grupo más mayores me hablaron de ello. En cuanto pude probé y descubrí que era una experiencia muy reconfortable que te ayuda mucho a aprender y crecer como persona conociendo otras culturas”, recuerda Natalia. Nuria Vázquez, guía de Tahití y uno de los miembros más jóvenes, decidió sumarse a esta iniciativa en la edición pasada y este verano no dudó en repetir: “Quería conocer otras culturas y convivir con gente de otros países que también comparte pasión por el folclore. Yo bailo en Castro Floxo y me parece imprescindible empaparnos de todos los bailes del mundo y la música”. Y todos hablan maravillas de las Xornadas de Folclore y su aporte en la vida personal. “Esta experiencia te da una visión mucho más cercana de lo que es la globalidad y te deja conocer a la gente de otras culturas de manera personal sin quedarte solo con una idea preformada de lo que son”, reconoce Irina

Una relación que perdura

Otro de los lados ocultos de las Xornadas, son los vínculos afectivos que nacen entre los miembros de los grupos y los propios guías, pues conviven durante los diez días en el Centro Residencial Docente de la Universidad Laboral de Ourense. “Siempre acabamos teniendo una relación muy especial con ellos porque pasamos muchas horas juntos. De esta forma podemos descubrir su forma de vida y ellos la nuestra”, destaca Natalia. “Se crea siempre un vínculo personal muy importante y una relación muy estrecha”, asegura Irina. Por eso, aunque el primer día todas las caras son desconocidas, en poco tiempo el centro se acaba convirtiendo en casa y los participantes y guías en una familia que nunca se olvida.

Incluso con los años, llega el momento del reencuentro. “Este año soy guía de Bolivia y es el mismo grupo que llevé en el año 2011 porque repiten participación en el festival. Aunque tardamos años en vernos, nos reencontramos y parece que no pasó un día desde la última vez. Somos ya medio familia”, desvela Diego.

Una pasión compartida

Por supuesto, los 14 voluntarios comparten pasión por la cultural y el folclore. Dos aspectos que forma parte de su vida y que consideran fundamentales. “Es muy importante que se sigan celebrando este tipo de eventos para recordar el folclore, los bailes y la tradición y trasmitirlos a las nuevas generaciones”, comenta Natalia. “El folclore es una forma de comunicar y de crear vínculos, y un festival como este permite crear a partir de la diversidad, la unidad”, reflexiona Diego. A lo que Irina añade: “Considero que es muy enriquecedor para todos los participantes y también para todos los espectadores porque se pueden acercar a unas culturas que de otra forma sería muy difícil conocerlas”. Y aunque el último día de festival afloran las lágrimas de despedida, siempre queda la esperanza de volver a reencontrarse y el recuerdo de todas las experiencias vividas una edición más.