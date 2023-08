Diana y Rocío tomaron una de las decisiones más bonitas y enriquecedoras de su vida: ayudar a los niños que viven en campamentos de refugiados del Sahara acogiéndolos en verano. “Convivir con un niño saharaui es un experiencia única y un gran aprendizaje”, reconoce Diana. Hace dos años que tomó la decisión de solidarizarse con Mustafá y quiso repetir. “Lo hice, sobre todo, para ayudar. Aunque él también me ayuda a mí, nos aportamos mucho mutuamente”, confiesa. Ella no tiene hijos, por eso, asegura que “al principio fue difícil”, pero pronto se dio cuenta de que estaba viviendo “algo muy especial porque no sabía lo que era ser madre hasta que lo conocí”.

Rocío dio el paso este verano por primera vez. Tampoco tienen hijos y la madre de una alumna suya le habló de la iniciativa. “Nos lanzamos a la aventura”, recuerda. Ahora, casi un mes después, asegura que “está siendo algo fantástico”. De su pequeña Gbenaba destaca, por encima de todo, su carácter: “Es súper cariñosa y muy agradecida. Nos está dando muchas lecciones, por lo que el aprendizaje está siendo mutuo”. Ella ya lo tiene casi claro: “Creo que repetiré, no sé como lo vamos a pasar cuando se vaya, pero me gustaría que volviese”. Mustafa y Gbenaba, son también compañeros en el Campamento Urbano que organiza Amencer en Salesianos. Sus dos familias de acogida decidieron apuntarlos para que viviesen una experiencia nueva y aprendiesen a convivir con otros niños. “El primer día no quería venir, pero ahora se lo está pasando genial”, asegura Diana. “Está muy contenta porque interactúa con muchos niños nuevos. Sale eufórica cada día”, añade Rocío. Llegar a Ourense también les permite tener un estilo de vida muy diferente al que tienen en los campamentos de refugiados. “Les ayudamos mucho con la alimentación y con la sanidad. También aprenden un idioma nuevo y conocen cosas que allí jamás podrían ver”, indica Diana. Por supuesto, durante estos meses de acogida los pequeños mantienen contacto con su familia. “Ellos desde allí están muy pendientes y muy agradecidos. Ella también se acuerda mucho de su familia y le quiere pasar siempre fotos de todo lo que hace”, explica Rocío. Los padres de acogida también pueden comunicarse con los pequeños el resto del año a través del móvil. Un SOS a la solidaridad Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, es la ONG que se encarga de organizar las acogidas gracias a su proyecto “Vacaciones en Paz”. Esta iniciativa nació a petición expresa del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática para ofrecer a las familias saharauis la posibilidad de que sus hijas y sus hijos disfruten de una estancia agradable, humana y culturalmente rica, bajo la supervisión y los cuidados de las familias acogedoras. Los pequeños nacidos en campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia) viven en medio de un clima de guerra, por lo que los alimentos le llegan a cuenta gotas a través de la ayuda humanitaria y el acceso a un servicio sanitario es inexistente. Además, sus padres tuvieron que abandonar su hogar ante la represión, invasión y ocupación ilegal. De ahí, que las acogidas sean tan importantes para ellos y su familia. También para mejorar su formación, educación y comunicación. Galicia participa en esta iniciativa desde el año 1991 gracias al apoyo económico de la Xunta de Galicia y los diferentes concellos. Sin embargo, Solidaridade Galega co Pobo Saharaui está realmente preocupada porque el número de familias de acogida en la provincia de Ourense no deja de descender. “Este año solo llegaron 24 niños a toda la provincia, cuando hace años llegaron a venir 70”, lamenta América López, coordinadora del proyecto en Ourense. Por ello, lanza un mensaje de SOS a los ourensanos: “Es necesario que más familias decidan colaborar. Hay que ayudar a estos niños que pasan el verano a 50 grados y tienen carencias de todo tipo”. Cree que la comodidad para evitar responsabilidades y la falta de concienciación son los factores que están influyendo en este grave incremento: “Todo el mundo debería acoger a un niño para entender la situación que viven. Notamos que la gente ahora no quiere comprometerse y son muchas las familias que podrían acoger a un niño, son solo unos meses de verano y cualquier mínima ayuda es todo para ellos”. Las familias de acogida también son conscientes de esta problemática. “Es una pena que muchos niños se queden allá por no haber familias suficientes. De hecho, mi niña tiene una hermana en el campamento de refugiados de 8 años y este año no pudo venir por falta de familias. Yo le aconsejo a todo el mundo esta experiencia”, asegura Rocío. “Cuantas más familias colaboren, más niños pueden venir y disfrutar de esta historia. Es duro verlos marchar, pero somos adultos y tenemos que priorizar que ellos necesitan esta ayuda”, concluye Diana.