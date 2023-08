Los más de 1.300 habitantes del concello ourensano de O Irixo cambiarán de alcalde tres meses después de las elecciones municipales. La primera moción de censura de este mandato en Galicia arrebatará el poder al PP, décadas después, y apeará del cargo al actual regidor, Manuel Cerdeira, que gobierna desde agosto de 2019, tras el fallecimiento de su predecesor en el puesto, Manuel Penedo.

Los populares cuentan con cuatro de los nueve asientos de la corporación, insuficientes para una mayoría absoluta. Sí suman los independientes de Xuntos polo Irixo –tres ediles– y el PSdeG, que cuenta con dos representantes. Aunque la moción aún no se había registrado este martes, el acuerdo de alternativa ya está cerrado y confirmado.

La portavoz de Xuntos, Susana Iglesias, será la alcaldesa durante los próximos tres años, mientras que Iago Fariñas, líder local del PSdeG, desempañará el cargo en el último año de este mandato. El nuevo gobierno será un bipartito. Una vez que se registre la propuesta de censura, el plazo para la celebración del pleno de debate y votación es de diez días hábiles. Se baraja este viernes como fecha para la presentación, con que la nueva investidura sería el martes 29.

El perjudicado: "Non me deron nin os 100 días de gracia"

Los promotores de la moción ya habían intentado articular un gobierno bipartito antes de la sesión de investidura del pasado junio. Por el momento no entran en detalles. El actual alcalde sí opina sobre esta operación. Manuel Cerdeira lamenta que los opositores “non me deron nin os cen días de gracia, o que é tradición en democracia. Non ten sentido unha moción de censura despois de cincuenta días da investidura, aínda non me deu tempo a facer nada”, defiende.

Según el regidor, los vecinos con los que ha hablado tras trascender el acuerdo de Xuntos y PSdeG se muestran “sorprendidos” por una decisión que cambiará a la persona al mando a los dos meses de la investidura, que tuvo lugar el pasado 17 de junio. “Desde o primeiro momento, viuse que o interese que tiñan eran os cargos e os cartos, un reparto da alcaldía e das concellerías, en lugar de chegar a un pacto polo ben e o interese dos veciños”, censura Manuel Cerdeira.

El 28 de mayo, el PP recibió 453 votos –el 43,72%– y logró 4 escaños, frente a los 3 de Xuntos polo Irixo –313 apoyos y tres ediles–, y a los dos de los socialistas, que consiguieron 263 votos. “O PP gañou, quedamos a un poucos votos da maioría absoluta”, se lamenta el todavía alcalde.

Baltar: "Será o resultado dunha triste loita polo poder"

En el pleno de organización, la única sesión que ha habido por ahora en el mandato tras la de constitución, “ofrecín que unha persoa deles entrase na xunta de goberno, pero votaron en contra e ata tivemos que facer unha segunda votación porque se amosaron contrarios a crear unha comisión de contas, obrigatoria por lei”, añade el regidor. Con todo, Manuel Cerdeira ya asume que le restan pocas semanas en el cargo.

El presidente provincial del PP, Manuel Baltar, cree que la moción de censura en O Irixo, cuyos tiempos discute tras no haberse dado un pacto antes del 17 de junio, “será o resultado dunha triste loita polo poder, un reparto de cargos e de postos. Unhas cuestións que hai que poñer, sempre, por detrás dos veciños, sen priorizar nunca temas persoais ou partidistas. Esta moción de censura terán que explicala os concelleiros asinantes”.