O sábado 12 de agosto, Laza acollerá unha romaría onde a diversidade, a música e a festa se combinan nun ambiente acolledor e inclusivo.

A programación musical deste ano presenta unha gran variedade de estilos, desde o rock and roll máis enérxico ata a música tradicional galega. Algúns dos grupos destacados que actuarán no festival inclúen a popular banda "La Quinkillada", así como a talento de "Rabelo", que fusiona a música tecno coa tradición.

Tamén participará a charanga "Bicoia", que animará o ambiente cunha festa incrible, o grupo ourensán “The Teta’s Van” co rock and roll máis oitenteiro, o grupo Rebulir de Ramirás e “As Silveiras do Támega” de Laza.

Ademais da música, a Romaría Ponte Farruca ofrece unha ampla variedade de actividades para todas as idades e gustos. Desde obradoiros para as crianzas, ata un podcast con convidados como Cizalla Cultural, un Delirio sketch presentado por OlaXonMario, así como actividades para as crianzas con “Ponte Farruquiña”.

Tamén se poderá gozar da gastronomía local, mercados de artesanía e moito máis. Ademáis este ano destaca a I Tractorada Engalana, onde os protagonistas son os tractores. Este saen ás rúas para facerse valer no labor do rural.

O Ponte Farruca é unha oportunidade única para celebrar a diversidade e a inclusión nun entorno rural, onde a cultura LBGT ten unha presenza destacada.

“Estamos comprometidos en crear un espazo seguro e acolledor para todas as persoas, sen importar a súa orientación sexual ou identidade de xénero. Estamos entusiasmados de dar comezo á nova edición da Romería Ponte Farruca e agardamos ver Laza repleta de persoas que comparten o noso compromiso coa igualdade, a celebración da diversidade e o apoio ao rural” declara Xacobo Novoa, organizador do evento.