El chapuzón canino de Vela que llevó la Praza do Ferro a los cinco continentes

“Nunca imaginé esta repercusión. Me han llamado de teles y medios de todo el mundo, desde Japón a Nueva York” sonríe Ana. Ella es la orgullosa dueña de Vela, la perra mestiza que, a finales de julio, se escabulló de la mesa de una terraza del casco antiguo de Ourense, donde su ama departía con una amiga, y se lanzó emocionada a la fuente de la Praza do Ferro, para combatir el calor.

El vídeo de su chapuzón, que obligó a su dueña a meterse vestida en el agua en una persecución difícil, pues la perra volvía a escabullirse y a lanzarse al agua, mientras los viandantes aplaudían a Vela y su forma de combatir el calor, suma casi 8 millones de visualizaciones.

Ha sido reproducido en redes y por cadenas y medios de todo el mundo, como la NBC donde salió la Praza do Ferro y el nombre de Ourense, y su estrella, Jimmy Fallon, iba a emitirlo estos días en su programa. La mayoría de medios coinciden en calificar el chapuzón viral de Vela, como símbolo del cambio climático,

Este sábado Ana y su perra se acercaron de nuevo a la Praza do Ferro, para contestar a la preguntas de un periódico norteamericano, y la entrevista discurrió con los ladridos de fondo desesperados de esta inquieta perra mestiza, que quería lanzarse de nuevo a la fuente, a toda costa.

Ana es de Gijón, pero vive en Ourense –capital del calor cada verano– desde hace 7 años. Vela llegó a su vida cuando era un cachorro. “Tenía dos meses cuando me la dieron unos conocidos, para que la entregara a la protectora, pues no era el pitbullo que pensaban, pero hubo flechazo y me quedé con ella”, afirma. “En casa es una perra tranquila, que me aporta paz y felicidad. Mi vida gira en torno a ella cuando no trabajo, y hacemos actividades comunes”. Ahora Ana tiene la perra más famosa del mundo, y además la mejor promotora turística de Ourense

“Mira, la fuente del perro”

Detrás de la viralización del vídeo que ronda ya los ocho millones, y que publicó inicialmente FARO, está la gestión del fotógrafo y colaborador del periódico Fernando Casanova quien, visto el éxito inicial decidió promocionarlo y “ahora soy el primer sorprendido con los resultados” indica.

En este mundo en el que, un simple estornudo en redes, provoca un tsunami como el efecto de las alas de una mariposa, a Fernando Casanova le ha coincidido oír a algún turista decir, a su paso por Praza do Ferro decir, “mira, la fuente donde se lanzó la perra”. Él mismo realizó el sábado una entrevista por encargo de un medio de Nueva York con Ana y su perra “y jamás tuve tantas llamadas y peticiones de permiso para publicarlo de todo el mundo: me llamó incluso un agente que lo envió al mencionado programa de Jimmy Fallon” explica. Explica que “el seguimiento que hago, en redes y medios internacionales, coincide en que el chapuzón de la perra es el símbolo de la ola de calor que están sufriendo muchos países” explica Fernando Casanova. Vela es ajena a todo el lío que ha montado, y Ana espera que “no lleguen a multarme, pues fue una accidente, y que esta simpatía por los perros, haga que no los veten en hoteles, parques y doten zonas para ellos”.