Julio Ancochea Bermúdez, presidente de la Asociación de médicos gallegos (Asomega) y jefe del servicio de Neumología en el hospital La Princesa (Madrid), recibió este sábado en A Pobra de Trives, el título de hijo predilecto, “por su enorme contribución a engrandecer nuestro pueblo”, destacó la alcaldesa, Patricia Domínguez.

Al acto institucional asistieron autoridades como los presidentes del Parlamento y el Inorde, Miguel Santalices y Rosendo Fernández –ambos, médicos–, o el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. El homenaje, que emocionó a Ancochea, se celebró en el auditorio, con una afluencia numerosa de allegados, compañeros de la infancia y vecinos del municipio.

La regidora citó a Cicerón en su intervención en el acto: “Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí la madre de todas las demás”. Trives, enlazó, se muestra agradecida con las personas que “engrandecen” al pueblo. Patricia Domínguez ensalzó la “enorme contribución” de Ancochea, que se preocupó por la salud de los vecinos durante la pandemia de COVID. “Julio es para Trives un enorme árbol de raíces profundas que se eleva hasta el cielo y lo hace respirar, como gran neumólogo”, dijo la alcaldesa.

El doctor recibió en su tierra la medalla del Concello de Trives, una declaración institucional enmarcada, una figura de la Virgen de la Dolorosa y un poema de Xosé Luna. El escritor alabó los valores del trabajo en equipo del médico y recordó que el abuelo de Ancochea, Ramón Bermúdez, fue la persona de la que aprendió que el paciente es una persona, no una enfermedad.

Cuando hizo uso de la palabra en el acto, Julio Ancochea se mostró visiblemente emocionado. Entre los méritos y reconocimientos que ha cosechado en su dilatada carrera profesional, “en ninguno me sentí ni de lejos tan honrado. Me abruma y me hace pensar si soy digno de esta distinción”, expresó.

El neumólogo reivindicó el compromiso con la profesión y el servicio público de los médicos rurales, como fue su abuelo. En su discurso, evocó su infancia y su juventud y dio muestras del alcance emocional que Trives supone en su vida. “Vuelvo a Trives y vuelvo a ser un niño. Aquí me inculcaron unos valores y una forma de entender la vida que es mi mayor tesoro. Espero haber sido capaz de aplicar estos principios en mis hijos y en mi relación con los demás. Trives es orgullo de pertenencia. Trives respira hondo, respira vida”, dijo.

Su homenaje y distinción como hijo predilecto coincidió con el aniversario del nacimiento de su padre, una figura a la que Ancochea tuvo presente en su discurso. Este sábado hubiera cumplido 103 años. “Fue bueno y generoso, fiscal comarcal y trivés. Felicidades, papá, siempre estarás en mi corazón y este es mi regalo para ti”.

Después del acto se celebró un encuentro de amigos y una comida en una restaurante, en el marco de un acto estival programado por la asociación Asomega. La entidad eligió Trives para celebrar un encuentro, aprovechando la distinción de su presidente como hijo predilecto.