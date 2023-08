Ourense ha estado más que presente en el último día de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. La nota gallega en la misa del Papa Francisco la ponía una joven de la ciudad de As Burgas, Canolich Fernández Salgado. Y no lo hacía de cualquier manera. A sus 20 años ha sido la encargada de realizar la primera lectura del servicio presidido por el Pontífice.

Estudiante de Educación Primaria, Canolich acudió a Portugal con el grupo de Maristas de Ourense, que viajó al país luso junto a congregaciones de otras ciudades para compartir este encuentro.

Mensaje del Papa

El su misa, el Papa Francisco ha animado a los jóvenes presentes en la misa de envío de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa (JMJ) a que "no tengan miedo", ha señalado que hoy hace falta un "destello de luz" ante "tantas oscuridades" y les ha pedido que no se dejen llevar por el "desánimo" y que sigan con sus sueños de "cambiar el mundo".

"Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo y está bien que quieran cambiar el mundo. A ustedes que quieren luchar por la justicia y la paz", ha indicado el Pontífice, al tiempo que ha añadido "no tengan miedo".