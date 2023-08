El Galo Pica no Chan acabó en la pota en Muíños, y en Baltar, premios para los abstemios

Desde el mes de mayo, criadores y criadoras del concello ourensano de Muíños, se entregan a la crianza artesanal de los gallos que le entrega el ayuntamiento, aves que deben de ser alimentadas deforma natural, en espacios abiertos e incluso ser ayudadas, como los capones de Vilalba, con amasadas de comida y verdura. trituradas.

Unos 1.000 comensales

Son gallos criados en libertad de una carne exquisita, y a los que en agosto les llegan su “San n Martín”, pues son sacrificados para abastecer la “Festa do Galo Pica no Chan” celebrada ayer. De hecho, el nombre “galo pica no chan” , que da nombre a la fiestas y del que se repartieron unos 1.000 menús, incluido el “Becerro ao espeto do Xurés”, el otro plato típico de la zona, hace referencia a esa vida en libertad y a la alimentación, que hace de este tipo de carne de ave un producto totalmente diferentes, por la consistencia de su carne, su color y su sabor, a cualqueir otra criado en granja y se vende ya limpio, a unos 9 euros el kilo.

La cita gastronómica tuvo lugar en el Polideportivo de Mugueimes , en Muíños y fue un incentivo más a este programa festivo que incluye una amplia oferta de actividades musicales y de ocio aún cuando los gallos de la zona , causen baja.

Pero a las citas gastronómicas del fin de semana, con un amplio abanico por toda la provincia, se sumaron ayer la XIII Festa Popular de Baltar, una de las pocas que no está adscrita a ningún santo ni festividad religiosa y que solo busca la diversión y la originalidad.

Premios por no beber alcohol

Según el alcalde de Baltar, José Antonio Feijoó, la cita tiene decenas de actividades y objetivos, –ayer coincidía con el Festival Galego de Parapente– y junto con las innumerables partidas de mus, juegos tradicionales, en los que participan también vecinos del próximo Portugal, se celebra una curiosa propuesta “para luchar contra el consumo excesivo del alcohol, motivo por el que ha venido el conselleiro de Sanidad”, explica, Feijoó y es que se premia con camisetas y botella termo y otros regalo a aquellos y a aquellas que, a medianoche, den negativo en la prueba del alcoholímetros. Concursos para promocionar el medio ambiente y juegos populares de la raia, son otro atractivo de una cita distinta al resto.