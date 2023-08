Las librerías de la ciudad aumentan la venta de libros en verano, pues esta época del año es para descansar, pero también para conocer los últimos libros que se han ido publicando en los últimos meses. Aquellos que ya suelen incluir en su rutina un tiempo para lectura, lo aumentan, mientras que los que no tienen tiempo durante el resto del año aprovechan la ocasión para ponerse al día. “Estamos detectando un mayor índice de lectura. Los ourensanos siguen apostando por leer en sus vacaciones, llegan aquí pidiendo un libro para su viaje o para estar en la playa. Algunos hasta me dicen: tengo un vuelo de 15 horas ¿qué me puedo llevar?”, destaca Celia Fernández, responsable de la librería Nobel.

También desde la librería Eixo notan esta tendencia al alta: “La gente sigue recurriendo a los libros para entretenerse y desconectar durante el verano”, explica su gerente Javier Ibáñez. Ambos coinciden en que “los libros de bolsillo tienen más tirón porque son más ligeros y prácticos para viajar”. Para ellos este aumento de la demanda es “muy positivo” porque actualmente se pasan los días “luchando contra la tecnología”, que cada vez se abre más hueco entre la sociedad. Los niños leen más en verano En los niños, “por suerte”, también está aumentando el tiempo de lectura durante el verano, una práctica que se impulsa desde los colegios y los núcleos familiares. “Los padres necesitan que los niños estén entretenidos y cualquier libro de fácil interpretación que los entretenga visualmente, es la clave. Además, de esta forma pueden practicar con ellos esa adquisición de hábito de lectura y reducir el consumo de pantallas”, indica Celia. “Siempre que vienen los padres a comprar algún libro para el verano se llevan ejemplares para los niños para mantener el hábito de lectura. Otra de las cosas que más nos solicitan son los cuadernos de actividades para seguir practicando durante el tiempo libre”, añade Javier. Los libros más demandados En la librería Nobel están triunfando estilos muy diferentes, aunque hay “clásicos que nunca fallan”. Este verano las grandes apuestas que no faltan en la maleta de los ourensanos en edición de bolsillo son: “la saga romántica de Elisabet Benavent, los libros de Ken Follett porque a finales de año saca una novela nueva y los de Arturo Reverte”, indica Celia. Sin embargo, hay ejemplares nuevos que también están teniendo “un gran tirón” aunque no son de bolsillo. Se trata ‘El viento conoce mi nombre’, la última novela de Isabel Allende; ‘Un crimen entre la realeza’, de S.J. Bennett y ‘El secreto de las hermanas Asorey’, de Marta Estévez, que tienen como escenario Santiago de Compostela. La literatura gallega también está teniendo un gran éxito en este negocio de la rúa Santo Domingo. ‘Hotel carioca’ de Riveiro Coello y ‘A Pintura de Vida’ de Fabio Rivas son las obras más solicitadas. En la librería Eixo los libros que más se han vendido hasta el momento desde que empezó el verano son : ‘Los tiburones no comen pan’, de Fernando Méndez;_ ‘Yeguas exhaustas’, de Bibiana Collado;_‘La tiranía de las moscas’, de Elaine Vilar Madruga; ‘El viento conoce mi nombre’, de Isabel Allende; ‘El nido del cuco’, de Camilla Läckberg y ‘Púa’, de Lorenzo Silva. Los libros de texto disparan su precio este curso Este año la campaña escolar de libros de texto se está retrasando porque “hubo cambios y todavía están en la imprenta de las editoriales los nuevos formatos”, asegura Celia Fernández de la librería Nobel. De hecho, ni siquiera “los profesores tienen claro qué libros van a emplear el próximo curso”. Sin embargo, sea con retraso o no la compra de libros, lo que ya saben es que “hay de nuevo subida en los precios porque se sigue encareciendo el papel y esto repercute en el presupuesto final”. El material escolar también cuenta nuevamente con un incremento de precio bastante notorio. Por eso, “hay profesores que darán la materia con sus propios apuntes en lugar de con el libro”, asegura Celia. Javier Ibáñez, de la librería Eixo, coincide en que la situación también es igual en su negocio y en el resto de librerías de la ciudad: “Cada año está subiendo más el precio, lo que nos perjudica porque intenta buscar opciones alternativas para evitar comprarlos”. Cada padre se gastará una media de entre 300 y 400 euros por niño en septiembre si compra todos los libros, además del material, lo que supone “un gran desembolso económico independientemente de las rentas”. Desde la Xunta, para hacer frente a esta situación, lanzaron en junio una serie de ayudas para las familias que se encuentran en una peor situación económica. “Lo más importante es que desde la Xunta son consciente de este incremento y también aumentaron el presupuesto para los cheques”, aclara Celia. Este curso la ayuda para material será de 60 y 75 euros y la de los libros de texto de 240. “Una cantidad bastante ajustada para el material, pero que sigue sin alcanzar para los libros, por lo que las familias tendrán que aportar algo más”, lamenta Celia. También existen bancos de libros para aportar por la reutilización, “pero muchas veces no son suficientes y siempre hay alguno que comprar”, concluye.