Cruz Roja atendió a 2.688 mayores el año pasado: “Nuestra labor es fundamental”

Según los datos del INE del año 2022 en la provincia de Ourense hay censadas 56.355 personas mayores de 75 años. Muchas de ellas tienen una red de apoyo cercana, ya sea de familiares, vecinos o de amigos, pero otras no cuentan con esa atención, bien porque su familia no está cerca o porque esta trabaja y no puede ayudarlos tanto como les gustaría. Para que ninguna persona mayor se sienta sola o sin asistencia, Cruz Roja cuenta con un proyecto de atención a mayores que incluye diferentes programas. De hecho, en la provincia 2.688 mayores recibieron asistencia por parte de esta entidad en 2022.

Uno de estos programas es el de acompañamiento (ayuda a domicilio complementaria) para que ninguna persona mayor se quede sin acudir a una cita médica, sin hacer alguna gestión o simplemente sin tener compañía para charlar. Los voluntarios son los encargados de prestar esa atención. Delia Rodríguez es una de las beneficiarias de este programa, tiene 82 años y sus problemas de movilidad le impiden hacer las gestiones a ella sola. Sus sobrinos siempre están pendientes de ella, “ya no saben lo que hacer por mí, no pueden ser mejores”, confiesa. Sin embargo, para asistir al médico o hacer alguna gestión cuenta con el apoyo de Cruz Roja, una labor que ella reconoce como “fundamental para todas las personas como yo”. Delia también quiere reconocer y agradecer el trabajo de los voluntarios, pues dedican parte de su tiempo libre a ayudar a usuarios que necesitan asistencia: “Son maravillosos y muy atentos. Me vienen a buscar a casa cuando tengo una cita médica y mientras me acompañan están muy pendientes de mí. No tengo ni un pero para ellos”. El papel de los voluntarios José Luis González es uno de los voluntarios que trabaja con ella. Se encarga de recogerla en casa, llevarla a donde necesite y volver a dejarla en el mismo punto de recogida. Empezó a trabajar de forma voluntaria para Cruz Roja hace nueve años y se siente “tan satisfecho y orgulloso” con sus funciones que no duda en dejarlo. “Yo suelo venir bastantes días porque nuestra labor es fundamental para mucha gente, sin nosotros no podrían cubrir muchas de sus necesidades”, explica. “Yo suelo venir bastantes días porque nuestra labor es fundamental para mucha gente, sin nosotros no podrían cubrir muchas de sus necesidades” José Luis González - Voluntario También destaca lo agredidos que son los usuarios “algunos hasta te comen a besos”, bromea. Otro aspecto importante para él, es que además de conseguir que los usuarios cumplan sus necesidades, les aporta compañía. “En la furgoneta van charlando contigo y te cuentan sus cosas buenas y malas. Algo que también necesitan”, indica. Jesús Gómez es otro de los acompañantes de Delia. Su función, es la de entrar a las consultas médicas, al banco o a la administración con ella, entre otras gestiones. “Es una labor muy bonita y fundamental para que las personas mayores cuenten con asistencia. Además te sientes muy a gusto contigo mismo por hacer una gran labor social”, desvela. Lleva seis años siendo voluntario y asegura que le quedan muchas más. Tanto él como José Luis, realizan el acompañamiento de otros usuarios de Cruz Roja. María José Míguez Suárez, técnica del Área de Mayores de Cruz Roja, también destaca el papel de los voluntarios que prestan este servicio: “Lo más importante del proyecto es el voluntariado porque gracias a ellos nosotros podemos prestar el servicio. Solo hay una compañera responsable y el resto son voluntarios. Sin ellos no podríamos realizar el acompañamiento”. Según los datos de la memoria del 2022 de Cruz Roja, el año pasaron 220 usuarios se beneficiaron de esta ayuda a domicilio complementaria, un apoyo que siguen brindando también este año. Una llamada que puede mejorar la vida de una persona mayor “Antenas” es el programa para mayores más novedoso que tiene la Cruz Roja. Nació con el objetivo de implicar a toda la sociedad para frenar la soledad de los mayores. Su funcionamiento es muy sencillo: “Cualquier persona de Ourense que detecte que una persona mayor vive sola sin apoyo cercano y que necesita ayuda solo tienen que llamar al 900825030 para decírnoslo y nosotros ya intervenimos para que reciba atención con alguno de nuestros programas”, explica María José Míguez Suárez, técnica del Área de Mayores. Para ella y el resto de su equipo, es fundamental que todos los ciudadanos colaboren con esta simple llamada que “puede mejorar la calidad de vida de un mayor y paliar el sentimiento de soledad”. Por supuesto, aclara que cualquier persona mayor que se sienta sola puede llamar ella misma al número citado anteriormente. Desde que pusieron en marcha el programa ya han recibido varias llamadas, principalmente de vecinos, pero creen que debería recibir muchas más porque “Ourense tienen una población envejecida y hay mucha gente que necesita apoyo, pero no se atreve a dar el paso”. Normalmente son los familiares o los propios usuarios de Cruz Roja los que dan el aviso. Atención adaptada a las diferentes necesidades Cruz Roja completa su proyecto de atención a mayores con otros tres programas más: Teleasistencia domiciliaria, Digital y Talleres. El primero es un servicio de atención telefónica 24 horas para que cualquier usuario que sufra una emergencia reciba asistencia pulsando un botón; el segundo es un conjunto de actividades en las propias instalaciones para hacer ejercicio, yoga, baile o mejorar la memoria, además implica la convivencia con otras personas mayores en la misma situación; el último tienen como objetivo enseñar a los mayores a utilizar las nuevas tecnologías, son los voluntarios los que se encargan de enseñarles a utilizar el móvil, hacer videollamadas o gestiones online. Aunque cada programa tienen una función específica todos tienen tres objetivos comunes: “estar cerca de las personas mayores, paliar la soledad y el deterioro de salud y mejorar su calidad de vida”, concluye María José.