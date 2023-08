O BNG denuncia saturación en Servizos Sociais e falta de previsión para cubrir prazas

O Grupo municipal do BNG denunciou onte que “non se están a cubrir os postos das traballadoras sociais que quedan vacantes debido ás vacacións ou baixas por diferentes motivos do persoal”. Unha situación que, segundo a concelleira Rhut Reza, se debe a “caducidade da lista de contratación creada no seu día para cubrir estes postos”.

Reza, tamén reiterou que esta problemática se converte nunha sobrecarga de traballo: “O persoal que está a día de hoxe traballando ten que facerse cargo do seu e tamén do dos seus compañeiros, provocando un exceso de carga de traballo inasumible”. A situación creada é, segundo o BNG, “froito do desleixo do actual Goberno Local ao non abordar a tempo a renovación da lista de contratación e deixar que caducara a existente.

Para a formación nacionalista os Servizos Sociais “deben ser unha prioridade para calquera Goberno pois estamos a falar da veciñanza vulnerable que precisa apoio inmediato ante situación, en moitas ocasións, extremas”.

Pola súa banda, a concelleira Erea Blanco recordou que no mes de setembro caducará a lista de contratación de conserxes polo que solicita “ que se actúe con celeridade para poder aprobar unha nova antes de que iso suceda, xa que a partir de ese momento non se van poder cubrir as baixas, con todos os problemas que iso conleva”.