“Queremos conectar coa xente máis nova para intentar cambiar a súa perspectiva sobre o galego”

Fina Calleja, integrante de Sarabela Teatro dende 1998 está á fronte da dirección da nova montaxe que presentará a compañía o 21 de setembro no Teatro Principal de Ourense. Trátase de “Made in Galiza”, unha peza que reflexa a pasión de Fina polas áreas da voz e a dramaturxia e o seu compromiso coa lingua galega. Despois de meses de dedicación, compromiso e traballo, xa so lles queda un último esforzo para que todo esté preparado para o gran día.

–Podería desvelarnos, de forma máis completa, a trama de “Made in Galiza”?

–É unha obra na que adapto para a representación, coa axuda de Fernando Dacosta, o libro de relatos de Séchu Sende, “Made in Galiza”. Ao igual que este autor ferrolán, nós tamén quixemos plantexar, dunha maneira irónica e crítica, pero desenfadada, a estraña relación que temos os galegos co noso idioma e coa nosa identidade. Ademáis intentamos poñer en valor o noso patrimonio e a nosa lingua. Por iso, en cada escena hai unha reflexión relacionada coa nosa identidade como pobo e coa necesidade de sacar peito como galegos. Tamén plantexamos a obra dende unha perspectiva universal, mostrando que é importante manter unha actitude aberta respecto ao mundo e que non nos debemos sentir menos valorados por ser galegos.

–Que van atopar os espectadores durante a representación?

–Un mosaico de lugares tan diversos como unha oficina de palabras perdidas, unha empresa que fabrica palabras, un manual de instrucións, unha palabra común... Tamén grupos de personaxes moi diferentes: un ladrón de palabras, mozos namorados, homes e mulleres desorientados, unha vendedora de palabras. As escenas representan momentos recoñecibles do día a día combinando temas de sociolingüística con maneiras de vivir e pensar.

–Por que decidiu adaptar este libro de Sende e centrarse na temática do idioma?

–Primeiramente, porque en todas as obras tratamos de mostrar o compromiso de Sarabela co galego e coa nosa identidade. O teatro galego sempre estivo comprometido coa lingua galega e nós queremos seguir impulsando esa idea. En segundo lugar, pensei neste tema polas cifras alarmantes que estamos vendo de abandono do galego, principalmente na xente máis nova. A idea é que o espectador se vaia a casa reflexionando sobre por qué sucede este desprezo a nosa lingua. De feito, a peza comenza falando de Galicia como o país coa lingua máis difícil do mundo porque a relación que establecemos co galego e con nós mesmos é moi pouco entendible.

–A que público está dirixida esta peza?

–A todo o público en xeral, pero poñendo o foco nos adolescentes e a xente máis nova. Por iso, esta vez, máis que nunca, estamos buscando estímulos e acabados que conecten especialmente con eles para intentar cambiar a súa perspectiva sobre o galego e conseguir que se preocupen máis pola nosa identidade.

–Como van os ensaios e os preparativos?

–Agora mesmo estamos nun ‘impasse’ dos ensaios porque estamos realizando tarefas de producción, é decir, o que ten que ver coa construcción de escenografías e vestiario. Como decía anteriormente, estamos poñendo moito o foco en chamar a atención do público máis novo, tamén nestes aspectos que estamos a traballar agora.

–A última obra que dirixiches con Sarabela foi “Asamblea Xeral”, en 2002. Que significa volver á dirección e, sobre todo, dunha peza coma esta?

–Acada todo o sentido porque creo que a acción ten que estar conectada coas nosas inquedanzas. Non somos alleos á sociedade. Por suposto, mostrar ese compromiso coa lingua é una delicia, e máis, neste caso que o fago dende o humor, o desenfado e a ironía mezclado con escenas poéticas que abren todas as posibilidades expresivas. Estou realmente encantada. Tamén acabo de dirixir para a compañía Cultura Activa as obras “Castelao”, na que tamén se pon foco no galego e na identidade, e “As alumnas”, que está conectada co compromiso de Galicia como país.

–Despois de meses de traballo e de ensaios, hai gana de que chegue o 21 de setembro, día da estrea?

–Estamos desexando que a xente coñeza esta nova peza. De feito, actuamos no Teatro Principal tres días seguidos para que ninguén se quede sen a oportunidade de ver a obra. Despois, comezaremos unha gran xira por toda Galicia. Estamos moi ilusionados e esperamos ter unha gran acollida. É o que sempre desexamos con cada peza.

–Ten xa en mente algún outro proxecto?

–En febreiro estrearemos, tamén en Ourense, “O dragón de ouro”, neste caso a directora será Ánxeles Cuña, pero estamos todos moi implicados na obra. É unha versión do libro co mesmo título dun autor alemán. Por suposto, non me quero esquecer do Festival Internacional de Teatro que se celebra en Ourense do 12 ao 22 de outubro. Estamos perfilando a programación pero xa está prácticamente rematada. Para nós, esta época de aparentes vacacións é o momento no que acaban de tomar forma todos os nosos proxectos do ano. Así que estamos traballando con moitas ganas e pouco descanso.