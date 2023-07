El grupo municipal socialista exige que se refuercen los programas y servicios municipales de conciliación ya existentes y que se amplíen para ofrecer soluciones desde la Administración local a las familias que más lo necesitan. “Este verano fue un punto álgido en el desmantelamiento de las actividades para los niños y niñas por la desidia y falta de interés del Ejecutivo de Pérez Jácome”, afirma Natalia González Benéitez, portavoz de los socialistas en el Concello de Ourense.

Por este motivo, instarán al gobierno de la ciudad a recuperar, y añadir más, la oferta de plazas y actividades para la conciliación laboral y familiar en la Rede de Centros Cívicos do Concello de Ourense en los períodos no lectivos, pero también a lo largo de todo el año. Asimismo, en la moción que presentarán en el pleno del próximo martes, reiteran desde la formación política la imperiosa necesidad de que se reabra la ludoteca del barrio de As Lagoas –aumentando la asignación económica para la misma, dotándola del personal de refuerzo preciso y poniendo en marcha un nuevo proyecto de canguraje–.

“Queremos, por otra parte, que se ponga en funcionamiento de una manera eficaz, y sin el descontrol que hubo este año, el programa Educocio para la apertura de centros escolares en horario no lectivo”, señala a también secretaria general. “Y ponemos sobre la mesa que se elabore un pacto con la implicación de todos los grupos políticos por la conciliación laboral y familiar en el Ayuntamiento”, añade.

En esta misma línea, el texto de la moción recuerda que la conciliación fue un tema históricamente abordado a través de distintas iniciativas por parte de los diferentes grupos políticos, pero con muy pocos resultados a la hora de optimizar su funcionamiento y poder traducirlo en una mejora de vida sustancial para la ciudadanía.

“El feminismo, para que sea auténtico y perceptible, debe promoverse desde todas las concejalías y no solo desde la de Igualdad”, concluye la edil socialista.