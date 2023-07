Otro científico con billete de ida: “No estoy dispuesto a seguir haciendo la mili aquí”

Jacobo Varela se crió en el corazón del casco histórico de As Burgas y ha recorrido medio mundo como investigador especializado en física del plasma y fusión nuclear. Se licenció en la extinta titulación de Física del campus de Ourense y ha desarrollado su carrera científica en laboratorios de París, Londres, Estados Unidos y Japón, pero su último destino, España, acaba de cerrarle las puertas. No literalmente, porque podría tener opciones, pero los pilares que las sustentan son inestables y ha decidido coger el billete de ida. Su destino es el Institute for Fusion Science de la Universidad de Texas (Estados Unidos), donde le ofrecen un contrato como investigador permanente. “Me han pedido que siga haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí”, explica.

Hace cuatro años, y tras una larga diáspora posdoctoral, Varela recaló en la Universidad Carlos III a través de un programa de atracción de talento senior de la Comunidad de Madrid que le ha permitido, por primera vez, dirigir su propio proyecto de investigación, con el que ha obtenido buenos resultados y ha publicado numerosos artículos científicos que han captado el interés de instituciones internacionales, entre ellas, la Universidad de Texas, a la que se incorporará en enero.

De tal forma que, lo que empezó como una beca de atracción de talento, se ha convertido en una beca de promoción de talento hacia el exterior, ya que los logros que él ha conseguido con financiación pública, se van en su maleta.

“Uno decide irse porque quedarse no es solo renunciar a parte del sueldo y el prestigio, sino elegir la inestabilidad"

“El problema es que aquí no tengo una continuidad asegurada. Mi idea era quedarme porque aquí tengo a mi familia, y a mi mujer, que es de Japón, le gusta el país. Pero he hablado con el grupo y me dicen que debido a los últimos cambios laborales, la ley de Universidades e incluso los propios fondos de la universidad, no me pueden asegurar la continuidad. Me dicen que podría ir cogiendo contratos que van saliendo y que más adelante podría salir una plaza permanente. Pero pueden ser años y años cobrando sueldos de miseria. Teniendo en cuenta que ya estoy en los 40 años y que tengo un currículo de cierto prestigio internacional, no estoy dispuesto a seguir haciendo la mili aquí, cuando en otros sitios me están ofreciendo puestos permanentes, liderando investigación y casi poniéndome la alfombra roja”. Al final, añade, “uno decide irse porque quedarse no es solo renunciar a parte del sueldo y el prestigio, sino elegir la inestabilidad y que te tomen el pelo”.

Un problema para el país

Afirma que llegar a esta situación no es algo que le pille por sorpresa porque es una dinámica que se viene dando en España desde hace años. “Los méritos, al final los acaban viendo en otro sitio”. El problema, añade, “es para el país” porque la inversión, que en este caso superó los 200.000 euros, “se evapora, y al final la renta la obtienen terceros países”.

Varela atribuye esta situación a una “cadena de problemas” que, a su juicio, se traduce en una pérdida de calidad de las universidades españolas, que “se han convertido en un instituto venido a más”. Por un lado, se refiere a la tendencia de las universidades a nutrirse de “una masa de profesores mal pagados”, que son aquellos que, tras finalizar la tesis doctoral, continúan ocho, diez o más años “haciendo funciones de profesor titular, pero sin el sueldo ni el estatus de un profesor titular, y sin tiempo para hacer investigación”.

En cambio, si has dedicado el tiempo a desarrollar una carrera científica, apunta, el acceso a la plaza de titular se deniega por falta de horas de docencia. “Todo está pensado para favorecer a la persona con perfil docente, más que investigadora, y esto hace que los que tenemos más experiencia ya no nos planteemos un puesto en la universidad”, explica.

Su perfil investigador es el que buscaba la Universidad de Texas para una plaza permanente, un científico multidisciplinar que pudiese dirigir proyectos, atraer fondos y formar a otros investigadores. “Me pareció una oportunidad fantástica, y dada la absoluta carencia de plan aquí, acepté”, señala.

Del ITER a los exoplanetas

Respecto a su carrera investigadora, Jacobo Varela se especializó en física aplicada y su tesis doctoral se centró en física del plasma y fusión nuclear, lo que le ha permitido realizar múltiples colaboraciones internacionales en diferentes campos. El proyecto que ha desarrollado en la Universidad Carlos III, explica, es sinérgico, con un rango muy amplio de temas multidisciplinares, en el que combina física de plasma de fusión, metales líquidos para optimizar el enfriamiento de reactores y astrofísica simulando la dinamo magnética en estrellas o cómo medir campos magnéticos en exoplanetas. “Tenemos bastantes líneas de investigación con muchas aplicaciones a nivel tecnológico y de ciencia pura Muchas de ellas decaerán y pasarán a hacerse en EEUU”, señala.

De hecho, su objetivo es continuar esta línea de trabajo. En fusión nuclear, participar en el desarrollo del primer reactor, el ITER, y en proyectos como el SPARC. Los grandes retos en astrofísica, apunta, son tratar de identificar los riesgos de erupciones solares en la tierra y cómo afectarían a la aviación comercial o las grandes infraestructuras energéticas, y hallar la manera de medir si los exoplanetas tienen o no campo magnético “porque de eso depende que puedan albergar vida”.