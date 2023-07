Campamentos matinales en colegios: la opción más recurrente para conciliar

La conciliación es uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan las familias cada verano. Las vacaciones de los escolares se prolongan durante tres meses y la mayoría de los padres no cuentan con tantos días libres en el trabajo. Una de las opciones cada vez más recurrentes son los campamentos matinales de verano.

En la ciudad de As Burgas esta actividad está disponible este año en nueve colegios en horario de 8.00 a 14.30 horas durante las cuatro quincenas de los meses de julio y agosto. La iniciativa está organizada por la Concejalía de Educación del Concello de Ourense bajo el nombre “Concilia Verano”. “El objetivo es ayudar a las familias en horario de trabajo dando la oportunidad de conciliar su jornada laboral con la diversión de sus hijos”, explica Noelia León, encargada de los campamentos en los colegios de la empresa Mouxion.

En total son 800 los escolares que participan este año en esta actividad. Sin embargo, tal y como confiesa Rocío, una de las madres que lleva a sus dos hijos al campamento de A Ponte, “mucha gente que se quedó sin plaza porque se completaron enseguida”. Como solución, propone “ampliar el cupo incluyendo más colegios”, pues para ella y el resto de familias “es una opción muy necesaria porque las vacaciones de los niños son muy largas y no se los puedes ‘empaquetar’ a alguien todo el verano”.

Para Lucía, otra de las madres que lleva a su pequeña al campamento de A Ponte, esta iniciativa “es fundamental”, porque además de tener un lugar en el que dejar a su hija en horario laboral “se lo pasa muy bien y aprende muchas cosas nuevas”. De hecho, confiesa que “si tengo un día libre le pregunto si se quiere quedar conmigo, pero me dice que prefiere ir al colegio”.

Durante los 15 días de campamento realizan un sin fin de actividades diferentes, pero todas tienen dos características comunes: son lúdicas y educativas. Algo que valoran mucho los progenitores. “El objetivo es que se diviertan y que estén entretenidos. Sin embargo, es muy importante mantener su educación y que aprendan cosas nuevas”, aclara Noelia. Uno de los recursos que más aprovechan son la celebración de las efemérides para introducirles, a través de juegos, nuevos conocimientos relacionados con la temática del día. “Cuando se celebraron los días del orgullo LGTBI hicimos actividades con ellos relacionadas con el tema para que entendiesen lo importante que es el respeto”, indica Noelia. Los talleres de cocina, los juegos cooperativos, la búsqueda del tesoro o las dinámicas de inclusión son otras de las actividades que nunca faltan en la programación de Mouxion. Además de la fiesta de la espuma, los hinchables o el tiro con arco, que son los “otros tres grandes éxitos”.

Por supuesto, los pequeños están encantados de pasar cada mañana haciendo juegos y disfrutando en compañía de sus amigos: “Cada año me gusta más porque hacemos actividades muy divertidas y conocemos a nuevos amigos”, destaca Fátima. “Es el primer año que vengo aquí y me está gustando mucho porque hago cosas diferentes”, indica Álex. “Las monitoras también son muy buenas”, añade África. “Mis padres me apuntaron, probé y me gustó tanto que este año hasta repito quincena”, concluye Raúl.

En A Ponte participan entre 40 y 43 escolares cada quincena. Los otros colegios que también prestan sus instalaciones durante el verano son: O Couto, Manuel Luis Acuña, Vistahermosa, Hermanos Villar, Amadeo Rodríguez Barroso, Covadonga, As Mercedes y Mestre Vide.

Semana grande de actividades en Verín

El Concello de Verín también aporta facilidades a las familias para conciliar en verano. La ludoteca y el campamento urbano municipal son las dos opciones disponibles que puso en marcha el área de Benestar Social del Concello para fomentar valores como la convivencia, la solidaridad, la creatividad y el respeto al medio ambiente. Esta semana además, están celebrando sus días grandes con actividades novedosas. Por eso, hoy, los mayores del campamento urbano están de excursión en el club de Senderismo, para hacer juegos y una ruta senderista. Los mayores de la ludoteca participan en una yincana en la plaza García Barbón por el día y en una acampada en el Princesa de España por la noche. Y los más pequeños de la ludoteca hacen actividades con los abuelos y abuelas, por ser su día. Mientras que mañana, será el día grande con el desfile “Ludobatucada”, que este año tendrá como temática el mundo marino. Participarán en él más de 260 niños dando la bienvenida a la Batucada 2023. La jornada terminará con la tradicional “Festa Infantil da Ludoteca” en el CEIP Amaro Refojo, donde habrá música y baile.