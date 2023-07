El primer quiosquero de Ourense: “Me enseñaron a no odiar, pero si levantan los quioscos lo haré”

José Antonio García, más conocido en la ciudad por Pepe, el primer quiosquero de Ourense tiene una fecha grabada en su cabeza: el 3 de enero de 1954. No necesita pensar ni medio segundo para decirla, porque ese día siempre lo recordará pase el tiempo que pase. “Fue la primera vez que repartí periódicos. Empecé con mi madre y aprendí el oficio a base de palos”, confiesa. Tan solo era un niño, pero se levantaba de madrugada para ayudar y después se iba al colegio.

Mamar la profesión desde pequeño lo convirtió en pionero. “En el año 72 creé una asociación de quiosqueros porque estábamos en la calle vendiendo prensa y yo quería tener un espacio decente. Con esfuerzo logramos empezar a poner ese mismo año quioscos de aluminio rectangulares”. Y aunque, con los años, la arquitectura de los quioscos fue cambiando debido a nuevas leyes, gracias a ese empeño de Pepe todos tienen desde hace medio siglo un lugar cubierto para distribuir periódicos y revistas.

Su trabajo también le ayudó a conseguir todo los que tienen a día de hoy. “Yo he vivido de la prensa casi toda mi vida, excepto seis años que trabajé en el País Vasco. Gané dinero para comprar mi piso, los coches que he tenido y también pagué las carreras universitarias a mis hijas”, reconoce este conocido quiosquero de la Alameda. Sí es cierto que eran tiempos en los que la digitalización no asomaba ni por la puerta y la prensa escrita y las revistas estaban en auge. “Vendí más periódicos que pelos tengo en la cabeza y despachaba muchas revistas del corazón, unas 500 a la semana”. Sin embargo, cuando la venta de ejemplares escritos empezó a bajar, supo “renovarse” añadiendo más productos como bebidas, helados, gominolas o material escolar. Otro de los mayores regalos que le dio su profesión son “tantas anécdotas como para escribir un libro”.

Un nuevo reto

Se jubiló hace apenas seis meses, con 75 años, y ahora, desde un garaje en el que almacena todo su material, se enfrenta a un nuevo reto: conseguir que el Concello de Ourense no retire todos los quioscos de la ciudad. “Como jubilado seguiré luchando por la profesión y por la Asociación de Quiosqueros Minusválidos de Ourense, de la que fui presidente”.

Para Pepe es “una tristeza ver cómo se retiran unas instalaciones que nos dieron la vida y que además costaron 1,3 millones de euros”. La emoción se refleja en su rostro solo de pensar que su quiosco de la Alameda pueda ser levantado y retirado para siempre. “Me enseñaron a no odiar, pero si levantan los quioscos llegaré a hacerlo”, asegura con firmeza.

Todavía no entiende por qué el alcalde “se empeñó”, dice, en tomar esta decisión –de hecho, los padres de Gonzalo Pérez Jácome fueron clientes suyos toda la vida–, pero lo que sí que sabe es que siempre fue un gran luchador y que una vez más volverá a serlo “cueste lo que cueste”.

Además de ser el primer quiosquero de la ciudad, también fue casi el último. “Solo queda Anita en la Avenida de Buenos Aires y antes de jubilarme éramos los dos”. Menciona también al resto de quiosqueros de la asociación y se entristece al recordar que algunos ya han fallecido sin que nadie les tomara el relevo. Sin embargo, cree que los quioscos continúan siendo una gran oportunidad de negocio.

“Estoy convencido de que podrían funcionar bien. En verano se pueden vender muchos helados y aguas y en invierno otro tipo de material. Es cierto que ahora no se venderían ni 50 revistas del corazón a la semana, pero hay otras formas de revivir la profesión” , considera. Por eso, una vez más, Pepe volverá a ser recordado como un amante y luchador de su profesión. Aunque le parece “muy difícil ganar esta batalla”, no se rendirá.