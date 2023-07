Las nuevas reglas de la belleza

¿Cómo se sabe que algo es bello? ¿En qué se basa la belleza? ¿Qué es la belleza? Es una percepción personal y subjetiva, que está condicionada por los estándares marcados socialmente. Sin embargo, cada vez más, los concursos de belleza rompen con los cánones establecidos socialmente, para hacer una visión integral de la persona y no solamente de su físico.

Laura Quijada y Calota Merelles son dos ourensanas que fueron elegidas por la provincia de Ourense para representar a dicha provincia en el próximo Miss Grand Galicia. Tuvieron que pasar diferentes casting, en formato telemático y presencial, y ahora esperan a las diferentes pruebas que tiene preparadas desde la organización antes “vivir la experiencia” del certamen final.

Para ser seleccionadas, tuvieron que describirse, contar su experiencia profesional y desfilar para ver la forma de caminar, entre otras cuestiones. Ambas esperan “sumar experiencias en el mundo de la moda y adquirir más conocimientos en cuanto a desfile”, además de “conocer a mucha gente”.

Cuentan como fueron sus inicios en el mundo de la moda y la pasarela. Laura narra que “ya de pequeña en el club de gimnasia donde estaba me decían que tenía una buena pose y me gustó la idea, se la comenté a mi madre y fue como empecé en una agencia de modelos de Ourense. Mis inicios fueron en los desfiles del comercio local”. Y añade que “poco a poco me fui enterando de los certámenes de belleza que había y el año pasado fue mi primera vez, en el Miss Universo Galicia”. Le gustó mucho la dinámica, la organización y las sinergias que se crean en un mundo tan competitivo como es el de la moda.

Por su parte, Carlota describe que “siempre tuve complejos con mi cuerpo y tuve una enfermedad grave en relación al físico, como fue la anorexia. Me animé para complacer a esa niña frustrada y también porque la gente siempre me dijo que sabía desfilar”. Y añade que “el año pasado fue la primera vez que desfilé en un evento del comercio local y me sentí yo misma y empoderada. Lo hago por satisfacción propia y para enseñarle al mundo que valgo y enseñarme a mí misma que también valgo. Todas podemos”. A través de sus historias personales, animan a todas a que participen porque “no hay una sola belleza”.

Certámenes de belleza

“Bajo mi punto de vista están mal interpretados”, dice Laura, que aclara que “le preguntas a alguien por un certamen de belleza y te dice que solamente se valora el estar delgada, el tener unas medidas y no es así. Valoran a una mujer por su trabajo, por su esfuerzo, el compañerismo, además de las cuestiones físicas”.

Carlota comenta que “se valoran muchas más cosas que el físico de una mujer” , aunque ambas defienden la importancia del deporte y la actividad física, no solamente para tener salud física, sino como un incentivo de salud mental. Carlota ejemplifica que “desde que hago deporte y voy al gimnasio soy una persona más fuerte mental y físicamente”.

Por su parte, Laura dice que “tuve lesiones en las dos rodillas y tuve que dejar la gimnasia. El deporte fue muy importante para mí y con esas dos lesiones me vine un poco abajo. Empezar en el mundo de la moda me ayudó mucho”.

Las redes sociales

Laura define a las redes sociales como “la madre en el mundo de la moda” y defiende que “conoces muchos certámenes y patrocinadores porque los encuentras en esta redes globales. Y también la forma de contactar con diseñadores y otros profesionales”. Carlota dice que “todos los días subo algo, intento estar activa, raro es el día que no suba nada”. Laura añade que “no solo sirven de una forma profesional o para el mundo profesional, sino también en nuestro día a día, en las relaciones de familia o amigos para mantener ese contacto de relación con gente que está lejos de ti”.

Críticas y salud mental

Carlota dice que “el impacto que tienen las redes sociales en nuestro día a día son muy importantes y muchas veces se juzga a alguien por sus fotos, su estilo o su apariencia sin pensar cómo se puede sentir esa persona”. Y añade diciendo que “cuando vi a Laura y a otra chica presentarse, dije qué inspiración, qué ejemplo. Reconozco que las críticas están ahí, pero no me afectan tanto como me afectaban en un pasado”.

Por su parte, Laura dice que “si fuera por las críticas, no te presentarías a nada. El año pasado cuando ganó una amiga Miss Universo Ourense, muchas personas se mofaban y burlaban de mí por el reconocimiento que había conseguido mi amiga. Tuve días de reflexión y te preguntas por qué hacen o dicen esas cosas,pero al final aprendes a convivir con ellas”.

Sobre ello enfatizan en la importancia de la salud mental y cómo pueden afectar las críticas en redes a una persona . “Somos la generación que hemos nacido y crecido en un mundo digital, pero hay que darle mucha importancia a la salud mental, porque nunca sabes cómo está la otra persona o cómo se puede tomar las cosas la otra persona. Hay muchos casos de intentos de suicidios en nuestra generación y eso hay que pararlo”, sentencian ambas que fueron criticadas y conocen casos de conductas autolíticas entre amistades y personas conocidas.