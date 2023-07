O BNG quería ter grupo propio no Congreso dos Diputados obtendo 5 representantes en toda Galicia, pero lonxe de ser así, soamente logrou manter a Néstor Rego, cabeza de lista por A Coruña. A nacionalista ourensá Noa Presas mostrouse durante toda a campaña esperanzada porque Ourense “fixera historia” coa primeira representante nacionalista pola provincia. Máis non foi así.

A cabeza de lista do BNG por Ourense sinalou onte que “o incremento dos apoios recibidos, e ser a forza galega alternativa ao PP que máis sobe en votos e porcentaxe dános azos. Aínda que subimos en termos globais os resultados non se axustan aos nosos obxectivos, máis nun contexto sen maiorías a nosa representación seguirá traballando a favor de Ourense, de Galiza e das maiorías sociais”. E finalizou diciendo que “desde xa poñemos a diposición a nosa representación para frear a dereita e favorecer un goberno alternativo e evitar unha repetición electoral. Estou inmensamente agradecida á militancia polo seu extraordinario traballo nun contexto de polarización francamente difícil. E tamén agradecida por tódalas mostras de agarimo que me chegaron”.

O que queda claro que as autonómicas son autonómicas, as municipais son municipais e as xerais son xerais. E cada unha delas ten as súas particularidades. O BNG deberá seguir agardando ese fito histórico de conseguir un deputado ou deputada por Ourense.