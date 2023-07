La familia, el refugio de una intensa campaña

“No cabe nada más en el cesto de la ropa”, publicó en sus redes sociales la número 2 al Congreso por Ourense del PSOE, Noela Blanco. Puede ser el mejor resumen de las campañas electorales, al menos el más visual por la actividad frenética, la agenda marcada al milímetro y los actos que casi se solapan.

“No día de reflexión, haberá que limpar un pouco a casa”, decía la cabeza de lista al Congreso por Ourense del BNG, Noa Presas, en un comentario fuera de entrevista. La intensidad que adquieren las campañas, comicios tras comicios, devoran la actividad rutinaria de los candidatos, pero también de las personas que los rodean y de parte de sus familias. Limpiar el polvo, recoger la casa o planchar (como hace Yolanda Díaz de forma autómata) se convierten en costumbre en la jornada de reflexión. Un lavado de cara al hogar, después de 14 días comiendo en cualquier lado y viviendo más en el coche que durmiendo en casa.

En esas tareas rutinarias, consumieron buena parte del día las cabezas de lista por Ourense, aunque también dejaron un espacio importante para sus familiares y amigos, como Feijóo y Abascal. La nacionalista Noa Presas, todavía constipada por el aire acondicionado, abrazó a su hermano, a su cuñada y a su sobrina ya que están pasando un periodo de vacaciones en Ourense. Entre café y café, intercambiaron experiencias, anécdotas y sobre todo los progresos de la menor. Amor de tía.

La cabeza de lista al Congreso por el PSOE, Marga Martín, optó por el fresco del Café Bar Vivián, cerca de su casa. Una terraza a la sombra, compartiendo con amigos y familiares conversaciones para ponerse al día. No hubo periódicos encima de la mes, aunque algún chascarrillo político sí. Las que estuvieron con ella toda la campaña, analizaban que fue “de menos a más” , en una nueva andadura política tras ser teniente alcalde del Concello de Ourense. Un día de asueto para reflexionar, bromear y recuperar horas perdidas durante la campaña. Descansar un poco, vamos.

Na xornada de reflexión, como moitos outro fins de semana, quixen estar coa familia e os amigos tomando un vermú onde adoitamos facelo. pic.twitter.com/5DHjOqVBA9 — Marga Martín (@MargaMartin_Ou) 22 de julio de 2023

Caminar y limpiar, todo es empezar. Ana Vázquez, cabeza de lista al Congreso por el PP de Ourense, buscó el fresco y el silencio con una andaina por el Camino de San Rosendo por los montes de la comarca de Celanova. Confirmamos, que no se encontró a Pedro Sánchez y a su mujer yendo en bicicleta, aunque la popular les daría un máster de caminar o hacer deporte por la naturaleza. Arropada por amigos y familiares escuchó el sosiego y el fresco ante las temperaturas de más de 30º que se registraron en Ourense.

Y como todos los sábados, comida con mi madre !!! #diadereflexión pic.twitter.com/eCVKvU1q81 — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 22 de julio de 2023

Tras la andaina, la señora Rosa (su madre), le esperaba con unas judías de casa con sus ‘cachelos’, unos pimientos de la huerta y pan gallego, ese que no es un mero complemento en la mesa si no que se come solo. La popular colgó una fotografía diciendo que “y como todos los sábados, comida con mi madre”.

Y así terminan otros 14 días de campaña frenética y muy polarizada. La España que vota se levanta hoy para decidir el futuro de los próximos cuatro años. No vayas en bañador, si llegas el primero, igual te toca quedarte todo el día. Te lo dice O Bichero.