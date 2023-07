A cabeza de lista do BNG ao Congreso, Noa Presas, apela por última vez nesta campaña a “concentrar o voto no BNG este 23J para facer que Ourense conte ante o abandono que sofre por parte do bipartidismo clásico”. Presas sinala que “é hora de poñer Ourense no mapa e contar con representación nacionalista coas mans libres para defender os intereses da cidadanía ourensá”. Tamén apunta que “o BNG está en disputa co PP polo último escano de Ourense e, tal e como aconteceu nos comicios galegos, o voto ao BNG servirá para frear a dereita”.

A candidata do BNG por Ourense sinalou que “é hora de facer historia e ter, por primeira vez, representación nacionalista por Ourense que defenda os intereses da cidadanía e das comarcas desta parte do territorio”. Durante o peche de campaña organizado pola organización nacionalista no barrio da Ponte, na cidade de Ourense, a cabeza de lista chama a concentrar o voto inconformista, feminista, antifascita e de esquerdas no BNG.

Compromisos pendentes

O BNG amosou, no último día de campaña, o seu compromiso coa cidade de Ourense a través da sinatura simbólica do “Manifesto Auria”. Un texto que recolle os principais proxectos estratéxicos para a cidade e que son competencia do Goberno central. Na sinatura participaron os concelleiros do BNG na cidade Luis Seara, Rhut Reza, Erea Blanco, os deputados provinciais María Xosé Mangana e Xosé Manuel Puga, e o deputado no Parlamento de Galiza, Iago Tabarés, e os candidatos ao Congreso, Noa Presas e Artai Gavilanes.

Noa Presas rematou diciendo que “o escano do BNG a partir do 23J será o escano que se comprometa cunha cidade que precisa, dunha vez por todas, se supere o bipartidismo clásico que sempre abandona Ourense”. E enfade que “queremos pór a Ourense no mapa e, nun contexto sen maiorías absolutas, o noso escano será decisivo para condicionar as políticas do Estado e que por fin se acaben con cuestións que levan moitos anos na lista de tarefas pendentes”.