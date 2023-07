Las fiestas del barrio de A Ponte arrancan hoy con cuatro día llenos de actuaciones y atracciones. El Concello de Ourense fue la entidad encargada de su organización. El grupo Tattu y la macro discoteca Éxtasis serán los encargados amenizar hoy la velada. Los primeros actuarán en la Avenida de Santiago a partir de las 21.00 horas, mientras que los segundos protagonizarán la Festa da Xuventude en la rúa Eulogio Gómez Franqueira a partir de las 00.30.

Mañana será el turno del grupo JB Son y La Banda de ayer, el lunes 24 de la orquesta La Misión y de la discoteca móvil A Gramola, y el martes 25 de la orquesta Marbella y del grupo Horizon. En esta última jornada de fiesta también tendrán lugar, por la mañana, la misa-procesión do Santiago a las 11.45 horas, y por la noche, a las 00.00 horas una sesión de fuegos artificiales.

Los vecinos están en alerta

La Asociación de Vecinos de A Ponte, que hasta hace dos años se encargaba de organizar sus fiestas, denuncia que “dos personas de las barracas están pidiendo dinero a los vecinos cuando nosotros no tenemos nada que ver con la organización”. Con esta protesta quieren poner en preaviso a todos los pontinos, pues “aunque algunos se negaron a dar la cuantía, otros ya cayeron en la trampa”. Por último, aclaran que “si nosotros no estamos involucrados ni se nos preguntó opinión sobre el programa, no tenemos nada que aportar”.