Treinta años del “gran salto de calidad” en la atención primaria de la ciudad

El 21 de julio de 1993 el centro de salud de A Cuña inauguraba sus actuales instalaciones para dar comienzo a una nueva era en la asistencia sanitaria de la ciudad. “Fue un momento histórico porque por primera vez teníamos un edificio propio y no prestado”, recuerda José Luis Muíños, uno de los médicos que empezó allí su trayectoria profesional y que a día de hoy es jefe de servicio en ese mismo centro.

Hasta ese momento los sanitarios llevaban cinco años atendiendo a los pacientes en un espacio habilitado dentro de la antigua escuela de enfermeras. “Pasamos de un edificio viejo a un espacio nuevo en el que pudimos empezar a trabajar bien en equipo para prestar la atención a la que nosotros estamos acostumbrados y la que la población demanda”, añade Rosa María Saavedra, actual coordinadora de enfermería y otra de las pocas profesionales que todavía quedan trabajando en el mismo centro desde hace 30 años. Fueron el presidente de la Xunta en aquel entonces, Manuel Fraga y el conselleiro de sanidad de aquel momento, Romay Beccaria, los encargados de inaugurar este espacio. Tampoco faltó al acto inaugural Manuel Veiga Pongo, que ejercía como alcalde de la ciudad de As Burgas.

Aquel día supuso también un “gran cambio de calidad” en la atención primaria de Ourense. “Pudimos diseñar las consultas a nuestra manera para ofrecer unos servicio mucho mejores más eficaces”, reconoce José Luis. Las primeras novedades que incluyeron fueron: las consultas intercomunicadas entre médico y enfermera, una sala de juntas y una sala de fisioterapia. “Esta última nunca se llegó a utilizar porque el centro empezó a crecer muy rápido en número de profesionales y tuvimos que utilizarlo para añadir más consultas”, explica.

Los avances tecnológicos tardaron un poco más en llegar, “empezamos a trabajar en ordenadores e historial clínico sobre el año 2008”, recuerda Rosa María.Por supuesto, en cuanto pudieron, implantaron las últimas innovaciones del Sergas que había en la Comunidad Autónoma, lo que supuso un paso importante: “Galicia tiene la historia informática más avanzada de España porque los centros de salud y los hospitales comparten el mismo modelo electrónico y pueden compartirse toda la información. Lo que significa un antes y un después en la toma de decisiones médicas durante las consultas”, indica José Luis. “Cuando accedes a un perfil del paciente ves el historial que generamos nosotros en el centro de salud y también el del hospital . Lo mismo sucede sin van al hospital. Esto supone una atención mucho más eficaz y rápida porque, entre otras muchas cosas evitas duplicar pruebas”, añade Rosa María.

Mejorar las instalaciones

Aunque hace 30 años se convirtieron en referentes de las mejoras sanitarias, José Luis cree que ya ha llegado el momento de renovarse. “El edifico está anticuado, como es lógico, fuimos haciendo pequeñas modificaciones, ahora estamos pendientes de otra para ampliar la sala de urgencias, pero no es suficiente porque por ejemplo, las consultas de fisioterapia no cogen aquí. También durante el covid adaptamos nuevas salas porque el espacio era insuficiente”, comenta. También Rosa María opina que las instalaciones son pequeñas: “La plantilla ha crecido mucho desde hace 30 años. Somos 18 médicos de adultos con 17 enfermeras, 3 cupos de pediatría con su correspondiente médico y enfermera especialista, un dentista, una técnico de enfermería, una trabajadora social, una farmacéutica, entre otros muchos que me quedan sin mencionar”.

Eso sí, lo que destacan es que pase el tiempo que pase “la buena relación se mantiene igual que hace 30 años”. Con ellos, son ocho los profesionales que continúan trabajando desde el 1993 en ese mismo centro de salud, y los que han llegado nuevos , “se han ido adaptando sin problema”.

Ourense, pionera en el Programa de la Mujer

El centro de salud de A Cuña se convirtió también en un referente y pionero en Atención a la Mujer. “Además de la atención convencional, incluimos el Programa de la Mujer para atender embarazos, prevenir el cáncer genital y hacer planificación familiar. Fuimos la única ciudad que realizó el programa completo y que no dudó en llevarlo a cabo cuando prácticamente nadie lo hacía”, confiesa el José Luis, actual jefe de servicio.

A día de hoy, este servicio se ha extendido a otros muchos centros de salud de Galicia e incluye también la preparación al parto, una visita en el primer mes posparto, información y seguimiento de métodos anticonceptivos, vacunación de la rubéola, la atención a la mujer en el climaterio, y el diagnótico precoz de los cáncer de cérvix, endometrio y mama. Desde este año, la salud en las mujeres también tendrá un papel prioritario en la Estrateia Galega de Saúde de la Xunta de Galicia, que ya inició su proceso preparativo el pasado mes de marzo.