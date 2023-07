Margarita Martín Rodríguez (Ourense, 1957) defiende la gestión del Gobierno de Sánchez en una crisis sanitaria, en una crisis inflacionista y en una crisis de precios como la que vivió España en los últimos tres años. No sabe qué es el ‘sanchismo’ y define la oposición que hizo el PP como “destructiva”.

Alaba los datos económicos como los más de 20 millones de trabajadores o una de las menores inflaciones de Europa y también ensalza el “escudo social” que se puso en marcha durante ese tiempo. No quiere hablar del “alcalde de Ourense” y su intención de votar al PP y alude que el voto útil es “el del PSOE”, porque no ve ni a BNG, ni a Sumar, ni a Vox con oportunidades en Ourense.

–Se estrena como cabeza de lista socialista por Ourense al Congreso de los Diputados. ¿Con qué se compromete por Ourense?

–Adquiero todos los compromisos del mundo y voy a luchar por mi provincia como siempre ha hecho el PSOE para traer todo el bienestar para mi provincia. Por mi profesión, siempre estuve ligada a las políticas sociales y me gustaría estar ligada a esa materia, si fuera posible. En todo caso, en una provincia como Ourense hay un porcentaje altísimo de mayores, donde los salarios no son muy grandes son necesarias políticas sociales para favorecer estas materias.

–Y, ¿en infraestructuras? Hay incumplimientos del gobierno.

–Este Gobierno fue el más inversor con Ourense. Solamente la variante exterior, que se está construyendo ya, supone una inversión muy grande y además de la materia ferroviaria hay otras infraestructuras pendientes con Ourense que se hagan, se liciten y se terminen.

–Ourense sigue sin una renovación de la estación, será la última en renovarse de las ciudades gallegas.

–En agosto se conocerán las distintas ofertas económicas, pero creo que es necesario explicar que el PSOE dejó un proyecto que unía los dos barrios de Ourense, el de A Ponte y el de O Vinteún, y se dejó para ponerlo en marcha. Pero una vez llegó el PP entendió que ese proyecto era demasiado para Ourense, llegaron a decir que era un ‘lujo asiático’.

"Intentaré hacer todo lo posible para cambiar el proyecto de la estación al anterior que había"

–Fue el convenio de 2016 (Firmado por Ana Pastor, Fomento; Pardo de Vera, Adif; Ethel Vázquez, Xunta; Jesús Vázquez, Concello).

–Lo cambiaron, hicieron un proyecto mucho peor, que no une la ciudad. Lo tuvieron ahí. Lo hicieron, lo guardaron y tampoco lo aprobaron tuvo que venir el Gobierno de Pedro Sánchez a sacarlo a licitación. .

–El PSOE ourensano siempre se mostró partidario de recuperar el proyecto de Norman Foster o al menos la idea integradora. ¿Se mantiene esa postura?

–Por mi parte, intentaré todo lo posible para que se recupere el proyecto anterior. Es mucho mejor, más moderno, más integrador y no supone mucho más dinero. No sé por qué en Ourense no podemos tener lo mejor. No era un proyecto de estación, era una gran obra para la ciudad y unir dos barrios de la ciudad. No entiendo como dos alcaldes de Ourense (Jesús Vázquez y Jácome) no lucharon por esa infraestructura para Ourense.

–Hablando de tren. ¿Qué propuestas hay sobre movilidad ferroviaria? Las plataformas llevan reclamando más frecuencias y un menor precio del billete/abono sin un compromiso firme.

–Básicamente, estamos de acuerdo con lo que se solicita. En Ourense, y en Galicia, hay que poner en valor la gratuidad de los abonos que se aprobaron por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y que supone que 10.000 ourensanos se beneficien de esa medida, viajando a Santiago, Vigo o A Coruña, entre otros. Esto supone un ahorro de entre 300 y 500 euros al mes. Esta medida supuso un alivio importante para las familias en un contexto inflacionista derivado de la pandemia y de la guerra y por otro lado contribuye a la sostenibilidad ambiental fomentando el transporte menos contaminante. No solo con esta medida, si no con las becas a estudiantes que se han triplicado, el fomento de las política de la juventud como las ayudas del bono joven con una partida para gastarla en cultura, en libros, en ocio o en deportes. No solo se fomenta la capacidad económica de los jóvenes sino también supone un apoyo importante al tejido cultural, que es muy importante en nuestro país y que la pandemia fue un hándicap para todos ellos.

"El precio del tren nos parece caro, intentaremos que se reduzca"

–En referente al transporte. ¿Qué propuestas hay?

–Una de las cosas que nos comprometemos y que llevamos en el programa es que todo el autobús urbano sea gratuito para los menores de 24 años. Con respecto a los precios del tren, pues de momento es gratis hasta el 31 de diciembre, ¿qué va a haber después? Pues entendemos que el precio del billete de Ourense a Santiago o A Coruña, nos parece caro, evidentemente intentaremos que se reduzca, lucharemos por eso.

–Sobre la estación de mercancías del Polígono San Cibrao, es algo que todos están de acuerdo, pero no llega a buen puerto.

–Sí, desde el PSOE, pensamos que es necesaria y ahí estamos y estaremos con esas cuestiones. Todo lo que suponga beneficiar a Ourense, lucharemos por traerlo o conseguirlo.

–¿Desgastó la gestión de la pandemia y de la crisis inflacionista al Gobierno de Pedro Sánchez?

–Es un gobierno que se encontró con una pandemia que jamás se había visto, que nos confinó, que se tuvo que enfrentar con todo lo que tenía y de la que salimos muy bien, porque se encargó de aprobar una serie de medidas que fueron un escudo social. Nada parecido con lo que pasó con la crisis financiera con el PP, cuando de aquella los populares dijeron que los trabajadores tenían que apretarse el cinturón, que las administraciones públicas tenían que recortar y, ¿a quién defendió el PP? Única y exclusivamente a la banca, todos tuvimos que rescatar a los bancos. Aquí pasó todo lo contrario, se aprobaron unos ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) del que se beneficiaron 550.000 empresas que se traducen en 3 millones de trabajadores. Se aprobaron ayudas para los autónomos, también, y tres años más tarde estamos avanzando mucho más que la media europea. No son los datos del PSOE, son datos del Banco Central Europeo. Ya sabemos quien es el que miente.

–A pesar de toda la gestión que destaca, las encuestas dan como partido más votado al PP.

–Porque esta es una campaña mediática, donde los poderes son los que son y no nos vamos a someter, vamos a estar siempre con la clase trabajadora. No es una campaña de argumentos, es una campaña de mentiras y de enfangar. El PP tienen tres ‘tips’ que están mediatizándolo todo el día.

–¿Qué tres cosas son?

–La primera es la de la ‘ley del solo sí es sí’, que después de un fallo técnico se arregló. Es una ley buena para las mujeres, porque reforzar a la sociedad femenina en muchos aspectos y estamos más protegidas. Se agarran a eso y al tema del ‘sanchismo’ e incluso hablan de los buenos socialistas votarán al PP. Los buenos socialistas ni son machistas, ni esconden la violencia machista como hace el PP y votan al PSOE. Y la tercera es ETA, los pactos con ETA que no existen o que gobernamos con Bildu. No gobernamos con Bildu, hay leyes, que benefician a los ciudadanos como la subida de las pensiones, el salario mínimo o el ingreso mínimo vital, las aprueba también Bildu, por supuesto, pero no gobernamos con Bildu como sí hacen ellos con Vox en comunidades y en municipios de toda España. Que Bildu aprueben esas leyes no nos compromete a nada con Bildu.

"Es una campaña de mentiras y de enfangar, no de argumentos"

–¿En qué medida puede afectar al electorado la ‘ley del solo sí es sí’, el Caso Mediador o el fraude electoral en Melilla?

–Estas cuestiones el PSOE ya las modificó como la ‘ley del solo sí es sí’ y las demás cuestiones ya las denunció el PSOE. Pero nada como la trama de la Kitchen, donde se utilizaron mecanismos del Estado para vigilar a otros poderes del Estado, eso es gravísimo. O el caso Bárcenas y el M. Rajoy.

–Eso ya le pasó factura al PP, en su momento.

–Tendría que pasarle toda la vida. La corrupción en ese partido está ahí, esto pasó en el último mandato del PP, no fue hace 10 o 20 años.

–¿Habrá autopistas de pago en toda España en 2024?

–Mentira, el gobierno lo desmintió, no puedo decir nada más que eso. En cambio, sabemos que el PP encargó en su día un estudio para ver cómo y cuánto se podría pagar. El gobierno ya dijo que eso no pasaría.

–Hay un escaño bailando en Ourense. ¿A quién irá parar?

–La única posibilidad de arrancarle un escaño al PP es votar al PSOE, estamos trabajando para que eso suceda, según indican las encuestas, y les digo a todos los ourensanos que si quieren tener un gobierno progresista, seguir ganando derechos y avanzando en oportunidades. La única alternativa es votar al PSOE, porque las demás, que son democráticas y respetuosas, pero no son eficaces porque no van a lograr ese escaño.

–¿No ve al BNG entrando en ese queso de reparto de escaños de diputados por Ourense?

–Creo que no.

–Y, ¿Sumar y Vox?

–Sumar tampoco y Vox para nada, lo digo así de sincera.

–El Ourense de 2027 todavía no tendrá estación de tren, porque los plazos de ejecución serán realidad en 2029 si todo va bien. Pero, ¿qué Ourense le gustaría ver al final del mandato?

–Un Ourense con muchos más derechos, porque el PSOE es un partido que siempre crea derechos, de hecho todos los avances en derechos y políticas sociales de este país, tienen el sello del PSOE. También me gustaría ver a un Ourense económicamente mejor. Quiero recordar también que no solo depende del Gobierno de Madrid, hay muchas competencias del día a día que están en la Xunta, en la Diputación y el Concello de Ourense.