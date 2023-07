13 concellos de Ourense seguían con trámites para tener brigadas contra el fuego iniciada la época de riesgo

Sin las olas de calor ni la sequía de hace un año, el tiempo favorece por ahora que la campaña contra los incendios forestales sea positiva en lo que ha transcurrido de julio, el primero de los meses considerados de peligro alto en el plan de prevención y defensa contra el fuego de Galicia. En julio de 2022 hubo 121 incendios en Ourense. El fuego quemó más de 32.000 hectáreas en la provincia el año pasado, de un total por encima de las 51.600 en el conjunto de Galicia.

Entre 2013 y 2022, Ourense sufrió 7.715 incendios forestales que afectaron a más de 112.500 hectáreas, equivalente al 55% de la superficie calcinada en la comunidad. Veintiocho de las 40 parroquias consideradas de alta actividad incendiaria se encuentran en esta provincia.

Hace un año se vivía en tensión y aflicción por la catástrofe de Valdeorras, con 10.500 hectáreas y decenas de casas arrasadas, y otros fuegos peligrosos en municipios como Oímbra. Doce meses después, la situación está en calma, pero el índice de riesgo es extremo muy alto en gran parte de la provincia.

En este primer mes de campaña estival hay por lo menos trece municipios de la provincia que continuaban con trámites para poder conformar sus brigadas propias para contribuir al operativo de extinción, según los anuncios publicados desde el 1 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Entre el plazo para presentar las solicitudes, la selección de los integrantes, las pruebas físicas, la acreditación de un buen estado médico y el curso práctico pasan las semanas. Es otra dificultad que se suma a la escasez de aspirantes a capataz. Varios municipios no disponen del grupo de protección propio, o del segundo que aspiran a tener, hasta avanzado el verano. Algunos no podrán contar con los dos que pretendían tener

La falta de candidatos para desempeñar la tarea de jefes de brigada, por la exigencia de una titulación específica y la competencia de otros organismos que ofrecen más meses de trabajo, complica el proceso, que además se alarga desde la firma del convenio debido a varios pasos en la tramitación.

Hasta 1.558 efectivos luchan contra el fuego en la provincia en la época de riesgo alto

Sofocar los incendios es una tarea de conjunto. El operativo se encuentra bajo el mando único de la Xunta pero, en ciertas emergencias, pueden llegar a coincidir efectivos y medios del Gobierno –por ejemplo, la única BRIF gallega, la de Laza– de los ayuntamientos, los parques comarcales y municipales de bomberos, los GES y los profesionales de los medios aéreos, además del personal propio del servicio gallego de prevención y extinción. El dispositivo asigna un máximo de 1.558 profesionales en la provincia en la época de riesgo alto.

Un convenio con los concellos activa el procedimiento para la contratación de la brigada municipal: son trabajadores temporales contra el fuego, durante 3 meses. Su labor es doble: “vigilancia y defensa contra los incendios forestales, así como las actuaciones preventivas de control de combustible e inspección del estado de gestión de la biomasa de las parcelas incluidas en la red de fajas secundarias”, recoge el Pladiga, el plan de la Xunta contra el fuego.

La administración autonómica preveía la tramitación de un total de 254 convenios con entidades locales para los años 2023 y 2024. En la provincia de Ourense se calculaban 70 de las 195 brigadas municipales. Cada equipo está compuesto por cinco componentes –un capataz, un conductor y tres peones–, aunque algunos ayuntamientos con mayor riesgo de incendio pueden optar a dos.

La fecha límite, el 15 de agosto

La situación ideal sería que las brigadas locales estuvieran en marcha ya desde el primer día de julio, coincidiendo con el inicio del periodo de riesgo alto. Pero el proceso administrativo tiene sus tiempos. “El convenio marca que el comienzo será durante el mes de julio, pero con autorización de la comisión de seguimiento podrá ser hasta el 15 de agosto”, indica la Consellería de Medio Rural.

“Exigen titulación a los jefes de brigadas, sin ellos no se puede conformar el equipo, y hay escasez de este tipo de profesionales”, explica el alcalde de Sandiás

En las últimas semanas, el BOP ha publicado anuncios con las convocatorias de personal forestal por parte de distintos concellos. Es el caso de Ramirás, Vilardevós, A Mezquita –quiere tener dos brigadas–, Vilariño de Conso, Baltar –su intención era disponer de dos equipos–, Trasmiras –también quería contratar a dos–, Toén, Xunqueira de Ambía, Celanova –convoca plazas para dos–, Piñor –contratará a tres peones y quiere formar una bolsa de posibles relevos del jefe de brigada–, Sandiás –tiene concedidas dos brigadas, una activa y otra en trámite de conformar–, Vilar de Barrio –busca a dos encargados para conducir el vehículo motobomba– y Sarreaus, que ha convocado dos plazas de peones forestales.

"No dan los plazos para poder empezar antes"

“Exigen titulación a los jefes de brigadas, sin ellos no se puede conformar el equipo, y hay escasez de este tipo de profesionales”, explica el alcalde de Sandiás, Felipe Travieso. Su homóloga en Vilariño de Conso, Melisa Macía, indica que, en su ayuntamiento, el problema es que no podrá disponer de motobomba, debido a la falta de chóferes. Este año, en cambio, sí se presentaron dos a jefe de brigada. “Apuramos todo lo que podemos desde la firma del convenio, pero no dan los plazos para poder empezar antes”, explica esta regidora.

"No se puede discriminar a los concellos con un convenio para contratos de 3 meses, mientras la Xunta, Seaga y otros organismos ofrecen 5 meses. No hay derecho, porque los concellos asumen parte del coste" Isabel Gil - Alcaldesa de Ramirás

“Este viernes vamos a hacer las pruebas y esperamos garantizar por lo menos una brigada, nos está resultando imposible tener dos debido a la falta de capataces”, afirma el alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo. “Creo que la Consellería debería darle una vuelta y revisar las titulaciones, porque todos los años pasa lo mismo. En los últimos años tuvimos que recurrir incluso a algún técnico portugués, al otro lado de la frontera”.

“No se puede discriminar a los concellos con un convenio para contratos de 3 meses, mientras la Xunta, Seaga y otros organismos ofrecen 5 meses. No hay derecho, porque los concellos asumen parte del coste. Sumado a que no hay técnicos forestales suficientes, porque se exige una titulación concreta, la búsqueda de capataces es difícil”, subraya Isabel Gil, la alcaldesa de Ramirás, donde siguen los trámites para intentar disponer de brigada antiincendios propia. “Muchos concellos renuncian a asumirla por el coste que supone”, dice.

Xunqueira de Ambía cuenta con otra brigada que, ya en febrero, se encarga de limpiar caminos y pistas. “Nosotros tenemos un capataz del pueblo, magnífico, y no tenemos problema, procuramos blindarlo como pasa con el socorrista”, explica el alcalde, José Luis Gavilanes, que cuenta con tener en marcha el equipo contra los incendios el próximo mes de agosto. “El capataz está ocupado unos nueve meses al año y, al ser de aquí y gustarle la tarea, lo tenemos”.

En Piñor, la primera convocatoria de plazas para su brigada se saldó solo con la contratación de un peón y un jefe de brigada, por lo que el Concello ha tenido que publicar un nuevo proceso. “Es una problemática grande. Por suerte tenemos a un jefe de brigada porque es del pueblo. Este año se han presentado menos peones que otros años, vamos a intentar conseguir tenerlos”, señala el alcalde, José Luis González. En caso de lograr la cobertura de plazas, la puesta en marcha de la brigada “se iría a la primera semana de agosto”.

En el ámbito supramunicipal hay otros grupos que ayudan en los operativos de extinción. Lobios, Muíños, O Barco, Maceda, A Veiga, Ribadavia, Avión, Castro Caldelas, Laza, A Gudiña y Pereiro disponen de GES, además del servicio municipal Terras de Celanova. Colaboran cuando hay riesgo para vidas o casas, pero además deben hacer frente a más emergencias, como siniestros de tráfico, incendios urbanos o rescates.