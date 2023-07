Un 13 en la Abau extraordinaria para optar a una plaza en Medicina el próximo curso

A nadie se le escapa que la Abau, la antigua selectividad, es una prueba que somete a los jóvenes que finalizan el segundo curso de Bachillerato a muchísima presión. En ella se juegan su futuro porque la calificación que obtengan es la que marcará el siguiente paso en su carrera académica. Esa nota decidirá a qué titulaciones universitarias pueden optar y cuáles les cierran las puertas.

“No te puedes permitir ni un solo error"

“No te puedes permitir ni un solo error y a mí los nervios me jugaron una mala pasada”, dice el ourensano Pablo Fernández Rosende, que ha subido más de medio punto en su media tras presentarse a la convocatoria extraordinaria en julio. El 12,4 que logró en junio le habría valido para entrar en casi cualquier carrera del Sistema Universitario de Galicia, pero no en la que él quería, el codiciado y exigente grado en Medicina, que se cerró en la primera llamada con un 12,876 de nota de corte. Esta es la calificación del último alumno matriculado, cuatro décimas más que la suya, así que Pablo se quedó fuera, pero no solo en la facultad de Santiago de Compostela, sino de todas las universidades públicas del país. Probó en toda la geografía nacional sin suerte y finalmente se matriculó en la Universidad Católica de Valencia.

La misma prueba, pero menor presión

No obstante, y debido sobre todo a cuestiones económicas, no ha querido renunciar a una plaza pública y volvió a matricularse en la convocatoria extraordinaria de la Abau para subir nota. Esta vez acudió mucho más tranquilo a los exámenes, reconoce, “con menos nervios, mucho más calmado y con tiempo para digerirlo todo”. Logró un 13 redondo, la segunda mejor nota de Galicia en esta cita, y una calificación que vuelve a abrirle las puertas de Medicina en Santiago. Pero no será este curso.

"Si consigo una plaza el curso que viene, no me importa empezar de cero”

Pablo tendrá que esperar un año para volver a intentarlo. “La nota me la guardan, pero no sé si después me convalidarían alguna materia de las que curse ahora en Valencia”, apunta. En cualquier caso, añade, no le importaría empezar de cero y, en todo caso, con cierta ventaja, porque llegaría con conocimiento adquirido. “Lo que quiero es lograr plaza en una universidad pública”, dice. Prefiere Santiago porque estaría mas cerca de casa, pero volverá a intentarlo en el resto de universidades de España.

3.900 aspirantes en lista de espera

La calificación de 13 le habría abierto las puertas a la titulación este año, pero las plazas en Medicina vuelan. En algunas universidades, afirma, llegó a tener a 3.900 candidatos por delante.

Su vocación por este oficio le viene de familia. Su abuelo y su padre son médicos y un hermana también está estudiando Medicina. Y dada su afición por el deporte, ya está pensando en la especialidad en traumatología.

“Hay que estudiar todos los días, pero no obsesionarse”

De hecho, juega a fútbol y se declara un joven con una “vida social normal” que no renuncia a salir los fines de semana: “Se puede”, dice. La clave para la excelencia, apunta, es la constancia: “Hay que estudiar todos los días, pero no obsesionarse”. En todo caso, está muy agradecido a su colegio, los Maristas de Ourense, donde, afirma, le prepararon “muy bien”.