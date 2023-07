Ana Belén Vázquez: "Si Feijóo gana en Ourense, lo hará también en España"

Ana Belén Vázquez Blanco (Ourense, 1975) es una cara conocida ya en el Congreso de los Diputados. Si sale elegida, cumplirá su octava legislatura, y lo hace siendo como cabeza de lista por primera vez. Se compromete con demandas pendientes de hace años en Ourense y también por más servicios ferroviarios comerciales y en el interior de Galicia. Defiende la equiparación retributiva de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y no se ve como ministra, si no “donde decida Feijóo”. Pide el voto para el presidenciable ourensano porque tiene “compromiso con la provincia” y pretenden que las autopistas nacionales no sean de pago a partir de 2024.

–Si sale elegida sería su octava legislatura en el Congreso. ¿Qué compromisos adquiere con Ourense?

–Todo aquello que hemos reivindicado y denunciado estos últimos cuatro años desde la oposición serán los ejes motrices. Nosotros fuimos una provincia muy castigada por el ‘sanchismo’ vimos como se nos bajaron los presupuestos para dárselo a otras zonas de España como Cataluña a cambio de votos. Ahora es el momento de Ourense y de los proyectos de la A-76, de la A-56, que están paralizadas, o esa variante norte de la N-120 con ese bulevar termal que no se hizo nada durante estos años. O por ejemplo la estación intermodal, somos la única ciudad de Galicia que tenemos AVE y no tenemos estación moderna. Eso ha sido un castigo para la ciudad de Ourense.Y también la sede de la Confederación Hidrográfica (Miño-Sil) yo me acuerdo cuando tuve que pelear porque se quedara en Ourense, porque fue una gestión personal mía, y a mí me daba mucha pena que no exista una sede de la Confederación en Ourense. El Gobierno de Sánchez compromete todos los años 2 millones de euros y todavía no hay sede. Y otros como el saneamiento del Barbaña o la EDAR de San Cibrao que son proyectos europeos y se tenían que estar justificados antes del 31 de diciembre de este año y a día de hoy todavía están sin licitar.

–Por la A-56 y la A-76 también se presupuestaban partidas por el Gobierno de Rajoy...

–Sí, pero por lo menos, nosotros empezamos en el 2017 a hacer el informe de impacto ambiental. La A-76 empezó en el 2017 y en el 2018 nos echaron del gobierno, pero había una partida en ese momento de más de 8 millones de euros, este año solamente pusieron 100.000 euros. Se nota que la quieren eliminar por completo.

–Y, ¿sobre la estación de mercancías del polígono de San Cibrao?

–Estamos completamente con los empresarios, no es una inversión muy grande y es una prioridad para que crezca el propio polígono y otros que están en su entorno. Vamos a pelear por ella y eso que nosotros ya la aprobamos en el Congreso.

–¿Qué propuestas tiene en materia de transporte ferroviario, tan importante para esta provincia?

–Lo primero es que tiene que haber más frecuencias, a día de hoy van llenos y los precios son altos, son los más altos de toda España. Necesitamos los Avril, que supuestamente llega en noviembre después de incumplir plazos, ayer nos pusieron un tren de bajo coste que rodaba por Galicia y la gente se creía que ya estaba aquí. Es todo propaganda.

–¿Qué propuestas tienen en lo referente al precio?

–Si hay más frecuencias, hay que rebajar el precio. Viajo mucho en tren y, por ejemplo, la semana pasada pagué 94 euros en clase turista hasta Madrid y hasta Valencia 73 euros. Los precios están desproporcionados.

–Otras comunidades tienen convenios con los agentes ferroviarios para las frecuencias interiores, pero la Xunta de Galicia no.

–En la movilidad interior de Galicia se le prestó bastante atención por parte de la Xunta y se llevan pidiendo mejoras en frecuencias y en servicios, se está totalmente abandonando los servicios. En O Barco de Valdeorras y en O Carballiño se está atendiendo con máquinas no hay personal. Y, sin embargo, desde la Xunta se prestó ayuda para poder colaborar con ellos en este sentido.

Sobre que Jácome vote a Feijóo: "Creo que es un ourensano que está pensando en Ourense"

–Que Gonzalo Jácome vaya a votar a Feijóo, ¿beneficia o perjudica?

–Creo que es un ourensano que está pensando en Ourense y lógicamente es el único ourensano que puede presidir el Gobierno, por lo tanto, es un voto útil en estos momentos.

–Después del pacto de DO y PP, en Concello y Diputación, ¿hay algún compromiso de Feijóo con la ciudad?

–Feijóo tiene un compromiso con la provincia y arrancó la campaña en Ourense, algo significativo. Feijóo no solo tiene en mente la ciudad, sino la provincia de Ourense y la tratará muy bien.

–¿Sacará el PP el tercer diputado? ¿No ve con opciones al BNG?

–En este caso, no le veo opciones. Según todas las encuestas, el escaño se está disputando el escaño entre PP y PSOE. Ni veo el BNG ni veo a Vox.

–Publicó un tuit sobre una información que había medio millón de españoles que no tenían documentación para votar y (ayer) Correos dijo que ponía a disposición del 100% de electores la documentación.

–Me hice eco de un comunicado de los sindicatos y estos mismos dicen hoy (por ayer) que faltan más de 270.000 votos todavía pendientes. Falta algo de transparencia. Correos lo dirige un amigo de Sánchez y hay toda la duda puesta sobre ese señor.

–Correos hizo dos intentos de localización a los electores.

–No pongo en duda a los trabajadores, todo lo contrario, los defendemos. Fueron ellos los que nos pidieron más refuerzos para la campaña por el volumen de voto por correo. Se pidió más contratación, más recursos humanos para poder entregar el voto en tiempo y forma. Pues creo que faltó previsión de entrega en los primeros días, los trabajadores están desbordados y la entrega no fue tan rápida y ágil.

–¿Esta situación pone en duda el voto por correo?

–No, no pone en duda el voto por correo. Me queda pena por la gente que queriendo votar no pueda hacerlo, independientemente de a quien vote.

–En principio, no habrá mayorías absolutas. ¿Si ganan gobernarán solos o con Vox?

–Nosotros vamos a por una mayoría que nos permita gobernar en solitario. No queremos ningún pacto con minorías que lo único que hacen es bloquear gobiernos. Como por ejemplo en Murcia. La gente tiene que pensar que solo hay dos opciones: Sánchez y sus socios o Feijóo.

"No coincido con muchas cosas de Vox, obviamente"

–¿Qué le parecen los gobiernos del PP con Vox?

–Pues mire, nosotros hemos pactado más con el PSOE que con Vox, pero la noticia que quiere la izquierda siempre es trasladar más con Vox. Nosotros le hemos dado el Ayuntamiento de Barcelona al PSOE, en el País Vasco las diputaciones al PNV, el Ayuntamiento de Bilbao o de Vitoria. Nuestra línea roja es no gobernar con Bildu, la del PSOE no.

–Gobiernan también Castilla y León y alrededor de 140 municipios, ¿concuerda con las políticas de Vox?

–No coincido con muchas cosas de Vox, obviamente y lo que deseo es que haya un gobierno solitario con Feijóo, que dependamos de los ourensanos y los españoles y no de Vox o de otros.

–¿Prefiere usted al PSOE que a Vox?

–No, no quiero a nadie. Queremos un gobierno de Feijóo en solitario.

–¿Se ve como ministra?

–No, me veo donde Feijóo decida que me quiera ver. Pero ser ministros quema mucho, se lo digo yo por los compañeros que lo fueron como envejecen.

–Sobre todo si la oposición es tan “dura” como la suya a Manuel Marlaska.

–A mí me costó hacer esa oposición. Era un juez que tenía muchísimo prestigio y que incluso yo felicité públicamente cuando fue la moción de censura, me alegré mucho cuando lo eligieron a él como ministro, porque pensé ‘ahora vamos a tener un gran ministro’ para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estaba feliz. Pero ha sido una gran decepción para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para las víctimas de ETA creo que para todos. Perdió sus principios el día que colgó la toga y abrazó el ‘sanchismo’.

"Marlaska perdió sus principios el día que colgó la toga y abrazó el ‘sanchismo"

–Habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Se comprometen con esa igualdad retributiva?

–En el programa electoral ya estaba y vamos a aprobar el acuerdo de equiparación salarial del año 2018, que dejó firmado el PP. Es muy injusto que un Guardia Civil o un Policía Nacional cobre menos que un Ertzaintza, todos hacen el mismo trabajo. Igual que la jubilación, no es normal que unos tenga una jubilación preferente a otros. Y luego algo que es fundamental, reforzar el principio de autoridad porque vemos que de media 32 agentes son agredidos en España. Un policía no puede dudar si salvar o no su vida.

–¿Habrá una modificación de la ‘Ley Mordaza’?

–No, haremos una modificación del Cógido Penal. El agravante de agresión a agente de la autoridad. Siempre pongo un ejemplo, para que se entienda. Si yo voy acompañada de un escolta y nos dan un bofetón a cada uno, por dármelo a mí se va a la cárcel y por dárselo al agente con una sanción se soluciona. Lógicamente hay una diferencia abismal.

–¿Piensan en más modificaciones?

–Esperamos parar también los peajes en las autovías ya que a Ourense nos afectaría de una forma cruel. Hay que pensar que la A-52 cruza toda la provincia y Sánchez dejó firmado el peaje a partir del 2024. Provincias como la nuestra donde cruza una autovía nacional pueden ser perjudicadas.

–Atrévase con un resultado para el domingo.

–Nosotros vamos a conseguir el tercer diputado. Si nosotros le ganamos ese tercer diputado al PSOE, Feijóo será presidente, porque se está disputando también en otras 20 provincias. Si Feijóo gana en Ourense, Feijóo va a ganar en España”.