El agresor de un vecino no podrá salir de casa si la víctima va a la vivienda contigua

Carecía de antecedentes penales, y ahora no podrá delinquir en los próximos dos años, y además deberá pagar 4.000 euros de indemnización a la víctima para no entrar en prisión por un delito de lesiones. En el juicio celebrado ayer en el Penal 1 de Ourense, el acusado, de 32 años de edad, reconoció los hechos y se conformó con una condena rebajada a 2 años de cárcel. La pena no tendrá efectos si cumple con el acuerdo, que le permite abonar la responsabilidad civil en cuotas mensuales de 60 euros, salvo cuando cobre las dos pagas extra. En esas dos mensualidades el ingreso que debe hacer al juzgado aumentará hasta los 260 euros. El joven terminó en el banquillo por agredir a un vecino, de más edad, con una piedra de grandes dimensiones. Ocurrió en un pueblo del municipio de Vilamarín, en 2021.

El 8 de mayo de ese año, sobre las 20.45 horas, el agresor y la víctima comenzaron una discusión. El joven cogió una piedra “de considerables dimensiones” –recoge la Fiscalía en su escrito de calificación–, y la arrojó contra él. Le impactó en la cara, ocasionando la rotura de las gafas y diversas lesiones. Según informó el forense, la víctima sufrió una herida inciso-contusa en la ceja izquierda, otra en la zona de la nariz, además de la fractura de los huesos propios. El perjudicado necesitó puntos de sutura. Tardó un mes en recuperarse de las lesiones. Le ha quedado una cicatriz en una zona visible de la cara. El encausado se enfrentaba a una petición inicial de condena por parte de la Fiscalía de 3 años de prisión. El acuerdo de conformidad rebaja la pena en un tercio y, como el joven carece de antecedentes, le permite acceder al beneficio de la suspensión de la condena. Las dos acusaciones, tanto la Fiscalía como la particular, aceptan que el periodo de prisión no se ejecute, siempre que el encausado cumpla con el pago de la responsabilidad civil, para que la víctima sea indemnizada. La condena de conformidad, que como todas las de este tipo ya es firme y no admite recurso, incluye una prohibición al acusado de aproximarse a la víctima a menos de 100 metros. Se da la circunstancia de que la vivienda anexa a su casa es propiedad de la mujer del denunciante. Cuando el hombre acuda a ese domicilio, el encausado tiene la obligación de quedarse en el interior de su casa, tal y como le informó ayer la jueza del Penal 1, y él aceptó.