Gran afluencia de autocaravanas en Ourense a pesar de continuar sin un área habilitada

Juan Carlos y Gemma viajan en autocaravana desde Cantabria con sus mellizas Alejandra y Verónica desde hace ocho años. En esta ocasión tienen nuevo acompañante, pues su “perrita” de cuatro meses también disfruta de las vacaciones en familia. “Lo mejor de esta forma de viajar es disfrutar de los lugares a primera y última hora del día, cuando no hay casi nadie. Siempre pongo el ejemplo de la playa de As Catedrais, en Lugo. Llegamos a media tarde y dije: ¿qué es esto?, pero cuando atardeció y se fue la gran cantidad de gente que había descubrí que ese espacio era una maravilla”, reconoce Juan Carlos.

Este verano, se decidieron por visitar Castilla y León y repetir Galicia. Es la primera vez que pisan Ourense, y aunque les parece “una zona ideal para aprovechar el turismo de autocaravanas por el potencial que tiene el termalismo”, creen que hay mucho que mejorar. “Dormimos en una explanada cerca al campo de la feria en la que aparcamos todos, pero aquí no hay ningún sitio para vaciar las aguas negras del baño ni las grises del fregadero. Con un espacio para descargar y un área mejor arreglada ganaría mucho. Unas duchas o unos baños serían ideales, pero es algo que no nos importa tanto”, explica Juan Carlos. También les llama la atención que la zona del merendero cercana al río esté sin preparar y con la hierba sin cortar: “Ya no es por los autocaravanistas, también por los propios vecinos que quieren disfrutar de un espacio como este”, asegura Gemma.

Oscar y Pilar acaban de llegar a la ciudad de As Burgas con su autocaravana. Probaron la experiencia hace tres años y descubrieron “un nuevo mundo lleno de flexibilidad para alejarse de Madrid”. Durante este tiempo, han recorrido numerosos lugares de España por carretera y han pernoctado en lugares muy diferentes. Aquí, en Ourense, notan también la falta del servicio para descargar las aguas y de un espacio para ducharse. “Tenemos una ducha portátil, pero no se puede utilizar porque no hay ningún sitio habilitado. Tampoco podemos vaciar las aguas del baño”, indica Pilar. “Para conseguir estos servicios básicos tenemos que desplazarnos a una gasolinera que está a uno 3 kilómetros”, añade Óscar.

Estos reclamos llegan también a la Asociación de Autocaravanas de Galicia por parte de sus casi 800 socios y también de los turistas que viajan desde fuera de la comunidad gallega. “En todos los foros y grupos se comenta el escaso servicio que tiene Ourense y en la propia asociación es una espinita que tenemos clavada, queremos que esta ciudad tenga un área”, destaca Manuel Fernández-Arruty, presidente de la asociación.

Una oportunidad turística

Manuel define la situación que vive la ciudad de As Burgas con el autocaravanismos como “paradójica” porque “es la única capital de provincia que no tiene área de autocaravanas y, a su vez, la ciudad de Galicia que mayor numero de ellas tiene diariamente por el termalismo”. Esta gran afluencia de gente la corroboran los propios turistas. “El lunes por la noche el aparcamiento estaba lleno”, confiesa Juan Carlos. También la comprueban los propios ourensanos. “Vienen muchísima gente durante todo el año. Es una zona que siempre está abarrotada”, comenta Horacio, que también tienen una autocaravana y pasa temporadas del año viviendo en ella en la zona de O Tinteiro.

En esta misma línea, Manuel que incluir servicios para estos vehículos en Ourense sería un “atractivo turístico más” porque esta forma de viajar “sigue creciendo y va a crecer todavía más en los próximos años, principalmente en lugares como este que recibe turistas todo el año”. Por eso, le extraña que el concello todavía no lo vea como una buena oportunidad. “Habilitar un área de autocaravanas no requiere un gran desembolso económico. Lo básico es que cuente con una plataforma para descargar las aguas grises y negras, una zona para coger agua limpia y que esté bien cuidado. Si habilitan zonas de sombra, aparcamientos u otros servicios como duchas o baños sería mucho mejor, pero con lo primero ya es suficiente”, reconoce. De momento, seguirán peleando desde la asociación para conseguirlo.

Un espacio de pago para pernoctar

Una empresa privada continúa trabajando en la carretera de Reza para habilitar un espacio para autocaravanas a las orillas del Río Mió. El terreno, de 10.500 metros, tendrá habilitadas 45 plazas. Cada vehículo tendrá derecho a una parcela para pernoctar, que incluye un grifo de agua. Además, las instalaciones cuentan con servicio de descarga de aguas negras y grises, vestuarios, baños y duchas. Esta iniciativa privada se puso en marcha después de que no se consiguiese un acuerdo político para llevar a cabo el proyecto de forma pública. Tan solo quedan los últimos detalles de la obra, pero todavía se desconoce cuando abrirá sus puertas y el precio que costará cada noche, pues al ser un área privada los turistas deberán pagar para utilizar el espacio. De esta forma, Ourense cubrirá una de sus principales carencias a nivel turístico, aunque sea de pago.