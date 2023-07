“No ha podido probarse que la muerte de tres ovejas y una cabra se hubiera debido a la desnutrición. Tampoco que el acusado hubiera dejado de prestar comida y agua a los animales de la explotación que regentaba”. La magistrada del Penal 2 de Ourense absuelve a un joven ganadero, de 28 años, que fue juzgado por un delito continuado de maltrato animal y un delito de abandono. La Fiscalía solicitaba año y medio de prisión, cuatro años y medio de inhabilitación para tener animales o ejercer cualquier profesión relacionada con ellos, más multa de 900 euros. En el juicio, el encausado aseguró que no dejó abandonados, mal cuidados o sin sustento al ganado, sino que acudía cada dos días y se aseguraba de que tuvieran comida y agua.

Era el encargado del mantenimiento de una explotación de ovino y caprino ubicada en el municipio de Os Blancos. Entre finales de mayo y el mes de septiembre de 2021 murieron tres ovejas y una cabra. La magistrada concluye que no existen pruebas sobre si la causa se debió a una desatención del ganadero. Otras dos ovejas y una cabra fueron asumidas por un vecino. Dos de esos animales también fallecieron, en septiembre y noviembre de 2021.

La autoridad considera que, después de analizar la prueba practicada en el juicio, “no estamos en condiciones de poder aseverar de manera absolutamente incontrovertida que el acusado hubiera incurrido en los delitos de abandono y maltrato animal (...), debido esencialmente a las contradicciones observadas en los testigos a la hora de aseverar ese supuesto abandono o maltrato”.

En la vista declararon agentes del Seprona de la Guardia Civil, que acudieron a la explotación en julio y septiembre de 2021, tras recibir avisos de vecinos sobre el supuesto mal estado del ganado. Según los guardias, los animales presentaban “extrema delgadez” y carecían de agua o comida.

Además, en sus dos visitas vieron tres ovejas muertas y en un avanzado estado de descomposición. Sin embargo, un inspector veterinario –testigo también en el juicio– vio, en una visita a la finca en julio de 2021, seis ovejas y una cabra, y los animales se encontraban “en un estado aparentemente normal”, recoge la sentencia.

En opinión del experto, el estado del ganado era “aparentemente delgado”, pero como aún tenían lana, la única manera de medir la posible desnutrición hubiera sido palpando al animal. En todo caso –añade la jueza–, los ejemplares no se encontraban “extremadamente delgados”. El veterinario no pudo ver con claridad el estado de descomposición de los animales muertos, ni determinar la causa, ni percibió ningún olor.

Sin autopsia, no se puede descartar un ataque de otro animal

“Hay contradicciones entre los testigos acerca de si había o no agua en los bidones, si tenían o no algo de pasto en la finca o incluso si había manzanas esparcidas que pudieran servirles de sustento”, señala la jueza. Añade que no fue propuesta la declaración de los vecinos que supuestamente alertaron a la Guardia Civil del abandono del ganado.

Que no se hubiera realizado autopsia “impide también aseverar si la muerte se debió a la desnutrición o si pudieron haber sido otras las causas, como el ataque de algún otro animal”. Además, tampoco se propuso la declaración del vecino que se hizo cargo de algunos animales, tras los hechos, para que ratificase si estaban desnutridos, y si el fallecimiento de dos, ya en su poder, se debió a su “deficiente” estado.